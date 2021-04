”Minska smittspridningen är ditt ansvar”

Strax före Uppsalas stadssiluett dykt upp i horisonten möts bilisterna längs E4 av påminnelsen om pandemin. Budskapet pryds av två gräsgröna hjärtan. Bakom uppmaningen ligger ett pandemiår som under de gångna veckorna blivit allt tuffare i Uppsalaregionen.

Uppsala domkyrka och det rosa slottet ger ett välkomnande intryck i solskenet. Men under vykortsvyn över staden flyter avloppsvattnet – där man genom mätningar konstaterat att virusnivåerna skjutit i höjden de gångna veckorna. Till bilden hör även Akademiska sjukhuset, där flera av de 30 personer som intensivvårdas för covid-19 i regionen ligger.

– Vi har nog inte haft ett högre antal bekräftade fall genom testning, än vad vi har nu, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i region Uppsala.

I ett försök att väcka ny uppmärksamhet kring rekommendationerna gick regionen tillsammans med länsstyrelsen och kommunerna ut med en tillspetsad uppmaning till invånarna:

”Personlig lockdown för dig i Uppsala län”

Uppmaningen till regionens medborgare om personlig lockdown fick stort genomslag när den kablades i veckan. Foto: Skärmbild / Region Uppsala

Trots det upptrissade tonläget så innehöll uppmaningen inget nytt. Träffa inga andra än dem du bor med, stanna hem vid symtom, håll avstånd och arbeta hemifrån om du kan.

– Det är ett försök att få folk att tänka till och gå igenom vad man gör som privatperson. Lockdown kanske låter konstigt, men vi vill att man ska tänka igenom vad man kan ”stänga ned”, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i regionen och fortsätter:

– Att säga ”Håll i och håll ut”, har vi gjort så många gånger att det kanske inte riktigt fastnar längre.

Smittskyddsläkaren Johan Nöjd beskriver läget i Uppsala som väldigt ansträngt. Foto: OLLE SPORRONG

För Johan Nöjd och hans kolleger på regionens smittskyddsenhet har det varit hektiskt år. Sedan i julas har läget förvärrats kraftigt. Klusterutbrott med den sydafrikanska mutationen kunde spåras till studenter. Och larm om att det fortfarande festades i studentstaden – trots pandemin – skapade oro och ilska.

Studenter driver inte längre smittan

Samtidigt har den smittsamma brittiska virusvarianten spritt sig långt utanför studentbostäderna.

– Det går inte att säga att studenter skulle vara värre än andra längre. Tvärtom är den nuvarande smittspridningen jämnt fördelad, även om den så klart finns bland studenterna i staden, säger Johan Nöjd.

Smittskyddsenheten tror sig ha ringat in klusterutbrottet av den sydafrikanska mutationen – en klen tröst när smittläget i övrigt bara förvärrats. R-talet har konstant legat över 1 i åtta veckor.

Incidensen, antalet smittade per 100 000 invånare, låg på 470 personer för vecka 14 i Folkhälsomyndighetens senaste rapport – mer än dubbelt så högt som i Västerbotten, men ändå under en handfull regioner.

Men i senaste veckorapporten från forskningsprojektet Crush Covid framgår det att smittspridningen i Uppsala och Enköping kan ha börjat mattats av.

Smittspridningen i Uppsala kommun har ökat kraftigt, men i senaste veckorapporten från Crush Covid uppmättes en avmattning. Foto: Skärmbild / Crush Covid

Rapporten varnar för att det inte är tillräckligt: ”Trots att trendkurvan för Uppsala ser bättre ut än förra veckan vill vi understryka att den nivån för incidens och positivitet är extremt hög och kommer leda till att sjukhusbelastningen kommer att öka ytterligare.”

Och för Johan Nöjd är det alldeles för tidigt att tala om en potentiellt vikande kurva.

– Det är riskabelt att uttala sig om statistiken, för eventuella dippar kan vara avvikelser eller tillfälliga platåer. Det enda vi kan säga är att det vi ser i form av positiva testresultat i dag, är något som kommer synas inom sjukvården tidigast om en vecka.

Klassiska valborgsarrangemang som forsränning och mösspåtagning har ställts in. Kommunen har även beslutat att nyttja pandemilagen och förbjuder folk att samlas i Ekonomikumparken, Observatorieparken och Stadsträdgården under valborg.

Uppmaningen om lockdown fick kritik

Samtidigt har kommunikationen kring personlig lockdown fått kritik.

– Några blir provocerade, några tycker att det ändå var bra att vi talade klarspråk, medan andra tycker att det var fattigt och menar att man borde göra en riktig lockdown, säger Johan Nöjd och konstaterar:

– Jag tror ändå att man som medborgare förstår budskapet att tänka igenom hur man beter sig.

Nu hoppas Johan Nöjd på ytterligare draghjälp från allmänheten efter kommunens lockdown-uppmaning.

– Kanske kan man tänka igenom en gång till om man ska gå på gymmet eller om man kan skjuta upp fikaträffen ett par veckor. Det är sådana små vardagsbeslut vi vill att folk tar, för är det tillräckligt många som gör någon liten anpassning så tror jag att det kan räcka långt.

Någon trängsel är det inte tal om i den företagspark där regionens smittskyddsenhet huserar. Det finns gott om parkeringsplatser och inne gymmet hos Friskis & Svettis i grannbyggnaden är det bara ett par besökare.

Region Uppsala har uppmanat invånarna till ”personlig lockdown”. Foto: OLLE SPORRONG

På andra sidan Fyrisån, i stadskärnan, är det betydligt mer folk i rörelse. En kö med pensionärer har bildats utanför banken. En förinspelad röst med uppmaning om att hålla avstånd spelas upp i entrén till Stadium. En del gör det, andra tränger sig förbi i lunchrusningen. Och vårsolen har fyllt uteserveringarna.

En av dem som letat sig ut för en kopp är Uppsalabon Richard Wrete, 81.

– Jag har fått min första dos vaccin, så det känns rätt bra.

Själv har han hållit sig frisk och följt rekommendationerna under pandemiåret. Men regionens nya giv om personlig lockdown imponerar inte.

– Det är inget nytt, för det här med frivillig karantän fanns ju redan. Nåja, det enda som är nytt är språket. Karantän blev väl för gammaldags för regionen. Lockdown är ju engelska och det ger alltid pluspoäng i Sverige, säger han och ler snett.

Vad tänker du om ”personlig lockdown”?– Jag har inte hört något, men jag läser inte nyheter. Jag tycker i alla fall att alla i skolan ska använda munskydd, för det är svårt att hålla distansen och jag ser hur många riskerar att bli smittade. Jag är inte orolig för min egen del, däremot för mina föräldrars skull, säger Josef Najafi, 19, student från Uppsala. Foto: OLLE SPORRONG Vad tänker du om ”personlig lockdown”?– Karantän blev väl för gammaldags för regionen. Lockdown är ju engelska och det ger alltid pluspoäng i Sverige. Jag fortsätter i alla fall att hålla avstånd och följa rekommendationerna, säger Richard Wrete, 81, konsult och pensionär, från Uppsala. Foto: OLLE SPORRONG Vad tänker du om ”personlig lockdown”?– Jag tillhör gruppen 70-pluss så jag har under hela pandemin försökt att följa rekommendationerna. Men visst beskedet har ju lett till att jag funderat ett till varv på vad jag kan dra ned på, säger Birgitta Anér, 70, pensionär och personlig assistent från Uppsala. Foto: OLLE SPORRONG Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

En som gillar budskapet är Eva-Mari Jedlund, som bär munskydd på väg till jobbet på Akademiska sjukhuset.

– Även om jag inte jobbar direkt mot patienter, så finns det alltid en risk att jag smittas och tar med mig det dit, säger hon.

”För mesigt i Sverige”

Eva-Mari Jedlund, 64, medicinsk sekreterare från Uppsala, tycker att det är bra att regionen skärpt uppmaningen till invånarna. Foto: OLLE SPORRONG

Eva-Mari Jedlund ser på nära håll hur vården pressats av den höga smittspridningen och blir irriterad när hon på vägen till jobbet möter situationer där sjukdomen kan spridas:

– Det har varit för mesigt i Sverige, säger hon och fortsätter:

– Jag har hållit avstånd, gått omkring med munskydd och på jobbet har jag visir ibland. Samtidigt kan jag se hur folk kliver på bussen utan munskydd eller trängs. Jag förstår faktiskt inte hur folk tänker. Människan ska ju vara en intelligent varelse, men det har inte riktigt märkts under pandemin.

Bostadsområdet Stenhagen har varit hårt drabbat av smittspridningen under pandemin. Foto: OLLE SPORRONG

Utanför Systembolaget i Stenhagen ett par kilometer utanför staden råder febril aktivitet. På parkeringen lastar kunderna in plattor med öl, bag in box-vin och skumpa. Bilden av kommande festligheter kan ställas mot att området ringats in som det värst drabbade i kommunen under pandemin, i en sammanställning av lokaltidningen UNT.

Uppe i bostadsområdet kör en handfull barn runt på sparkcykel bakom Sankta Maria kyrka mellan de ljusgula radhusen och flerfamiljshusen från 1990-talet.

I livsmedelsbutiken på andra sidan kyrkan jobbar butiksbiträdet Vivienne som märkt av smittspridningen.

– En del kunder är rädda, och det har varit sämre ekonomiskt sett för oss. Det har blivit vanligare att våra kunder kommer mer sällan, men då köper de större mängder än tidigare, säger hon.

Ida Andersson, 32, är på väg hem på sin cykel. Hon bor i området, men att smittspridningen varit hög i Stenhagen är inget hon tänkt på. Däremot har det tuffa läget påverkat henne i sin yrkesroll som lärare på Uppsala kulturskola.

– Vi har in i det sista försökt ha öppet, för att man ser det som en så viktig verksamhet. Men nu går det inte längre, och vi blev tvungna att gå över till digital undervisning, säger hon.

”Varit ett tufft år”

George Markarian, 47, är ute på långpromenad i området. Han bor i grannstadsdelen Berthåga, som också ligger högt i sammanställningen över den lokala smittspridningen. Han har hållit sig frisk under pandemin och är inte orolig den skenande smittspridningen.

– Man kan bli smittad var som helst i världen, säger han och fortsätter:

– Jag tycker att man ska leva normalt, men vara försiktig och följa rekommendationerna.

Vid Uppsala centralstation rusar pendlarna fram och tillbaka. Några iförda munskydd, de flesta inte. En kvinna med barnvagn står och reder ut ett ormbo med hörlurar och munskydd. Ett tjejgäng i 20-årsåldern kramar om varandra. En bit intill står yogaläraren Tina Hedrén, 60, och väntar på sitt tåg.

Hon drog öronen åt sig när regionen gick ut med uppmaningen om personlig lockdown. Hon har ställt in sina yoga-klasser och en redan knepig situation har förvärrats.

– På så vis har det varit ett tufft år. Jag omges av personer som är otroligt omtänksamma, och som hållit sig hemma vid minsta lilla huvudvärk eller tecken på trötthet. Så deltagarantalet har rasat under coronan. Men vad gör det? Det är värre att någon dör i corona.

Uppmaningen: Gå i personlig lockdown