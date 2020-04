Soldyrkande svenskar har letat sig ut till parker och uteserveringar. Efter rapporter om att Stockholm närmar sig så kallad flockimmunitet är regionens smittskyddsläkare Per Follin oroad över att stadens invånare har börjat tumma på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sjukvården är fortsatt ansträngd och det är osäkert var på smittskyddskurvan vi befinner oss, enligt Follin.

– Förslaget är att man inte ska umgås med personer som man inte träffar till vardags. Varför inte använda en digital metod, ringa eller skypa, just under den här perioden som är så kritisk, sa Per Follin i SVT:s ”Aktuellt” på onsdagen.

Han tycker att alla bör bete sig lite mer som personer över 70 år rekommenderas att leva. För Expressen utvecklar han sitt resonemang.

– Man kan göra vad som står i sin makt, det vill säga att undvika att ha de här närkontakterna, och man skulle även kunna driva det ett steg längre och säga att man kanske bör undvika sociala kontakter.

Är det att gå ett snäpp längre än myndigheterna?

– Ja och nej. Myndigheterna går ju ut med det här rådet fast till de äldre personerna i syfte att de ska skydda sig själva. Men jag tycker att även personer under 70 år har ett ansvar att både skydda sig själva och äldre. Medelåldern för de som vistas på IVA är 60 år, det vill säga att under 60 år kan man också bli svårt sjuk.

På torsdagen presenterade Region Stockholm nya siffror från Smittskydd Stockholm, som visar antalet döda med covid-19 fördelat per kommun och stadsdel.

– Det viktigaste sättet att få ner antalet fall med covid-19 är att stockholmarna fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd, säger Follin i ett pressmeddelande.

Med hänsyn till patientsekretessen visas inte antalet avlidna om det är färre än tio per kommun eller stadsdel, meddelar regionen. De markeras endast med färre än tio – oavsett om det är nio eller noll. Här nedan syns statistiken :

”Finns kvar efter pandemin”

Stockholms finansregionråd Iréne Svenonius (M) anser att vi har ”frihet under ansvar” för att slippa hårdare restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

– Det gäller att vi orkar hålla ut, annars tar smittspridningen fart igen. Vi måste orka ha pannben. Uteserveringar kan locka, men de finns kvar efter pandemin, säger hon i Expressen TV.

– Vi som är yngre än 70-plus måste ta hänsyn till de som är äldre. Det är inte svårare än att man får hålla sig hemma. Man kan gå ut på promenader, men man måste hålla två meter emellan varandra.

Folk beter sig ju inte som 70-plussare, krävs det inte hårdare restriktioner?

– Restriktionerna måste Folkhälsomyndigheten sätta. Men vi följer upp om folk håller social distans. Smittskydd Stockholm kan välja att stänga uteserveringar och kaféer. Dessa befogenheter finns, och vi utesluter inte att använda dem, säger Iréne Svenonius.

”Lönehelg och jättefint väder”

Region Stockholms smittskyddsläkare Per Follin tycker att man inte ska träffa personer utanför hushållet. Middag med kompisar är ett nej.

– Att man är för sig själv, man träffar de som man till vardags brukar träffa, vi pratar om hushållskontakter, de kan man ju umgås med, men man ska inte bjuda hem till middagar, och man ska inte samlas i större sällskap.

Om det kan bli hårdare tag i huvudstaden framöver är en fråga som Follin inte vill spekulera kring. Regeringen har ytterst mandat. På onsdagen röt socialminister Lena Hallengren (S) ifrån mot de som inte följer restriktionerna.

– Jag vill samtidigt påpeka att vårdens och omsorgens personal fortsatt kommer att behöva slita hårt. Att som medborgare då inte följa restriktionerna är inte acceptabelt, sa hon bland annat.

Follin fortsätter:

– Information, det är det som vi försöker påtala. Att det här inte är över, det här är en väldigt allvarlig situation och det förekommer väldigt många svårt sjuka. Jag önskar att man tar bättring och förstår allvaret i den här situationen, det är vad jag tänker på.

Även utanför huvudstaden höjer politikerna ett varningens finger. Inrikesminister Mikael Damberg (S) valde själv att kontakta Gefle Dagblad med en uppmaning till länsborna:

– Fortsätt som nu, slappna inte av. Det är lätt nu när det är lönehelg och jättefint väder på gång, säger Damberg.

