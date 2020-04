Apelsina Stråby Ögren jobbar på Södersjukhuset på den specialakutavdelning där man tar emot och vårdar covid-19-patienter. Hon berättar att hon, tillsammans med många andra inom vården, är mycket oroliga kring nivån på skyddsutrustning.

Nyligen sänkte regionerna kraven på skyddsutrustningen så att munskydd och långärmade rockar inte längre krävs – trots WHO:s motsatta rekommendationer.

– Det känns väldigt chockerande att vi redan riskerar våra liv inom vården och nu ska man ta bort vår säkerhet, säger hon och fortsätter:

– Alla virus sprids via luftvägar, så att ta bort skydden är jättekonstigt. Det känns väldigt inhumant att ta bort det, många känner sig väldigt rädda.

Anställda rädda: ”Känns hemskt att se dem gråta”

Apelsina själv tar exempelvis EKG och byter blöja på vissa äldre och svårt sjuka patienter, vilket är omöjligt att göra utan kroppskontakt.

– Jag är ung och frisk, men många av mina kolleger som exponeras nu är lite äldre och är jätterädda. Det känns hemskt att se dem gråta. Det är jobbigt när vi redan är i en svår situation som vi inte var beredda på och nu tar man bort de skydd som ska hjälpa oss, säger Apelsina.

Enligt henne har man hanterat beskedet om de sänkta skyddsnivåerna på olika sätt. Vissa följer dem, vissa arbetsvägrar och vissa använder munskydd och långärmat ändå. Hon är en av de sistnämnda.

– Jag har sagt att jag absolut inte går in och exponerar mig utan skyddsutrustning. Ibland behöver man den inte och då är det inga problem, men när man ska gå in till de som är bekräftat corona-positiva går jag inte in utan skyddsutrustning.

Svenska läkare har intensivvårdats

Under gårdagen skrev SvD att minst två läkare som är verksamma inom sjukvården i Stockholm har intensivvårdats efter att ha blivit smittade av coronaviruset.

Tidningen skriver även att tre ytterligare läkare på ett akutsjukhus i en annan svensk stad smittats av corona – efter att kraven på skyddsutrustningen sänkts.

Och regionernas sänkta skyddsnivå har också kritiserats av Läkarföreningen. Ordföranden i Stockholm Johan Styrud sa under gårdagen att Folkhälsomyndigheten har för otydliga direktiv.

– Folkhälsomyndigheten ska gå ut med exakta rekommendationer på vad som gäller rent vetenskapligt så att personalen kan känna sig trygg, och inte ändra reglerna utefter tillgången på materiel.

Det är det du upplever att FHM har gjort här?

– Ja. Ska man vara nära patienterna utan ett fullgott skydd, är det okej? Man ska vara säker när man arbetar nära patienterna.

Orden till socialministern

I januari var socialminister Lena Hallengren på besök på Södersjukhuset för att prata med personalen om den redan då ansträngda situationen, långt innan corona. Apelsina Stråby Ögren var en av dem hon träffade.

Sedan Apelsinas möte med socialministern har situationen på sjukhuset eskalerat, berättar undersköterskan.

– Det har blivit ännu värre.

Vad skulle du säga till socialministern i dag?

– Jag skulle säga att det just nu är många som inte känner sig bekväma på arbetsplatsen, det är en dålig arbetsplats på grund av bristen på skydd. Hon behöver se till att vårdpersonalen känner sig trygg och vill stanna. Men det finns mycket att säga, mycket att göra.

