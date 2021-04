Tyskland: Storbritannien inte längre riskområde

Sedan i måndags har flera restriktioner lättat i Storbritannien. Uteserveringar, frisörsalonger, gym och butiker har fått öppna efter att ha haft stängt i flera månader.

Efter att ha haft några av de strängaste restriktionerna i världen och bland de högsta dödstalen i Västeuropa, har både smittspridningen och antal dödsfall störtdykt.

Enligt de senaste siffrorna ligger R-talet i Storbritannien nu mellan 0,7 och 1.

Nu kommer alltså ytterligare positiva besked för landet när Tyskland under fredagen plockat bort Storbritannien från sin lista på riskområden för covid-19.

Britter slipper karantän

Med undantag från en handfull länder, däribland Japan och Israel, anses de flesta länder utgöra riskområden. Tillsammans med Storbritannien plockades även två regioner på Irland, en i Finland och en på Barbados bort från risklistan.

Smittspridningen anses så pass låg att invånarna slipper sitta i karantän om de vill resa in i Tyskland.

Storbritanniens massiva vaccinationskampanj har gett resultat, snart 48 procent av befolkningen har fått minst en spruta. Snittet för invånarna i EU ligger på strax över 17 procent.

Få smittade i Storbritannien

Antalet nya smittade i Storbritannien har också störtdykt, och är nu nere på 24 nya fall per miljon invånare och dag, enligt Our World In Data. Motsvarande siffra för Sverige är 606 nya fall. I EU är den 355 nya fall.

Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, har tidigare sagt till Expressen att Storbritanniens framgångar i kampen mot viruset går att härleda till strategin att ge så många som möjligt en dos.

– När Storbritannien började vaccinera så var de uppe i 1 300 dödsfall om dagen vilket var jättemycket. Så jag vill faktiskt påstå att det är så enkelt att smittspridningen minskade rejält när de hade gett många en dos, för de har inte gjort något annat av betydelse.

