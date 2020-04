Trumps vändning: Överväg att öppna skolorna snart

Efter flera veckor av hårda karantänsregler presenterade Donald Trump och hans coronavirus-team den 16 april sin plan för att öppna landet igen.

Den är indelad i tre olika steg.

Under fas ett ska de som har möjlighet arbeta hemifrån och resandet ska minimeras så gott det går. De mest sårbara i befolkningen uppmanas också hålla sig hemma och behålla social distansering när de väl är utomhus.

Först i den andra fasen får skolor för unga tillåtelse att öppna igen.

Trumps uppmaning: Överväg att öppna skolor

Men redan nu uppmanar USA:s president landets guvernörer att ”på allvar överväga” att öppna skolor, skriver ABC News.

Enligt den amerikanska nyhetskanalen sade presidenten under en telefonkonferens med guvernörerna att:

– Kanske börja nu.

Vidare i samtalet sade Donald Trump:

– Det är inte ett stort ämne, små barn har gjort det väldigt bra i den katastrof som vi alla har gått igenom.

Pressträffarna tillbaka i Vita huset

Efter Donald Trumps uppmärksammade kommentar om att de smittade ska testa desinficerande städprodukter valde presidenten att bojkotta pressträffar.

Men på måndagen, 23.30 svensk tid, är de tillbaka igen. Det bekräftade Vita husets pressekreterare Kaleigh McEnany på Twitter.

”Vita huset har ytterligare riktlinjer för tester och andra tillkännagivande gällande att på ett säkert sätt öppna USA igen”, skriver hon på Twitter.

På pressträffen berättade Trump att 5,2 miljoner corona-tester har gjorts i USA och att antalet smittade i bland annat New York, New Jersey, Detroit och New Orleans fortsätter minska.

– Det finns en hunger för att få tillbaka vårt land och det går fortare än vad folk tror. Det är tydligt att vår aggressiva strategi för att bekämpa coronaviruset fungerar.