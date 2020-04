Trumps mångårige vän död i covid-19

En av president Donald Trumps vänner har dött efter att ha smittats av coronaviruset. Det gäller affärsmannen och fastighetsmagnaten Stanley Chera, 77.

Chera lades in på sjukhus den 24 mars, och på påskdagen kom beskedet att han dött i sviterna av sjukdomen. Chera var en vän till Donald Trump sedan många år tillbaka, sedan tiden då även Trump var en aktiv affärsmagnat verksam i New York.

När Trump skulle hålla tal på Veteranparaden i New York i november var det Stanley Chera som presenterade honom, och det som hans ”käre vän”.

Trump talade om honom på en presskonferens

De båda vännerna hade enligt New York Post kontakt när coronapandemin bröt ut stort i staden, och Trump gav då rådet till sin vän att isolera sig i sitt sommarhus i New Jersey, i stället för att vara kvar i New York.

Men Chera smittades ändå. Under en presskonferens nyligen pratade Trump om att han hade en vän som var svårt sjuk efter att ha blivit smittad av viruset. Då sa presidenten inte hans namn – men enligt Politico var det Stanley Chera som Trump syftade på. Trump sa då:

– Jag har en vän som fick åka till sjukhus häromdagen. Han är lite äldre och väger mycket, men han är en tuff person. Han åkte in till sjukhuset och en dag senare låg han i koma – han mår inte bra, sa Trump då och betonade faran med viruset:

– Det snabba förloppet och ondskan, speciellt om det slår rätt person, det är fruktansvärt. Det är verkligen hemskt.

Donerade miljoner till Trump

Stanley Chera och hans fru Frida Chera har de senaste åren donerat över motsvarande 4 miljoner kronor först till Trumps presidentkampanj, och sedan till hans olika affärsbolag. Under ett presidentrally i Michigan förra året tog Trump upp Chera i sitt tal och sa att han var en av de största fastighetsmagnaterna i världen. Han sa vidare:

– Han är en fantastisk man och han har varit med mig från början.

Chera var också vän till Melania Trump och hade sedan 2008 även fastighetsaffärer med Ivanka Trumps man.

