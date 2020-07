Trumps kampanjmöte kan ligga bakom virusvåg

Den 20 juni höll Donald Trump ett kampanjmöte i Tulsa och på måndagen veckan innan rapporterades det in 76 fall nya fall. Nu den här veckan har man rapporterat in 467 nya fall.

Enligt Bruce Dart är det troligt att den nya virusvågen har att göra med Trumps kampanjmöte som lockade tusentals människor, både supportrar till president Trump och motståndare till honom.

– De senaste dagarna har vi sett nästan 500 nya fall och de senaste två veckorna har vi haft flera stora evenemang och vi har väl bara knutit ihop säcken, säger han till nyhetskanalen.

Tim Murtaugh, talesperson för Donald Trumps kampanj, menar att virusvågen beror på de som protesterade emot mötet.

– Alla som deltog vid mötet fick en mask, vi tog deras temperatur och det fanns handsprit till alla. Medan de som protesterade inte gjorde någonting för att förhindra smittan, säger han till nyhetskanalen.

Nytt coronarekord i USA

Antalet smittade med coronaviruset ökar i USA. På nio dagar har man slagit nationella rekord i antalet smittade fem gånger och i onsdags slog man ett nytt rekord med 59 000 smittade på en dag. Några av de delstater som rapporterat in flest smittade på en dag någonsin var Missouri, Texas, Tennessee, Utah och West Virginia.

Totalt har tre miljoner smittats i landet och under de senaste två veckorna har antalet smittade per dag ökat med 72 procent, skriver New York Times.