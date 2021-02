Triumfen för Putin: Ryska vaccinet säkert

Det ryska vaccinet har länge varit omstritt, då det godkändes i Ryssland utan att ha genomgått gängse testningsprocedurer, och fram tills nu har enbart ett 15-tal länder godkänt användandet av ”Sputnik V”. Bland annat Ungern och Förenade arabemiraten.

Studien har nu fått fler länder att överväga vaccinet och inom kort väntas det godkännas i omkring 25 länder, enligt TT.

Hög effektivitet hos äldre

Att ”Sputnik V” har en effektivitet på 91,6 procent innebär att den hamnar på drygt samma nivåer som de EU-godkända vaccinen från Pfizer/Biontech och Moderna.

Studien visar även att det ryska vaccinets effektivitet inte minskar för äldre personer, vilket är fallet med Astra Zenecas vaccin – som också är godkänt av EU.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa under tisdagskvällen att unionen kan komma att godkänna det ryska vaccinet, om tillverkarna delar med sig av tillräckligt med data, rapporterar AFP.

Godkändes i augusti

Det var i augusti förra året som president Vladimir Putin kom med beskedet att Ryssland godkänt världens första coronavaccin ”Sputnik V” – uppkallat efter det ryska rymdprogrammet som 1957 placerade den första sateliten i omloppsbana.

– Denna morgon har ett vaccin mot det nya coronaviruset för första gången någonsin registrerats i Ryssland, sa han vid en presskonferens.

Några vetenskapliga data presenterade Putin inte och ingen fas 3-studie, likt den som nu publicerats, hade gjorts. Men trots detta lät Putin en av sina döttrar vaccinera sig kort efter uttalandet.

– Hon mår bra, ska Putin ha sagt under ett möte enligt The New Yorker.

