Antalet bekräftade fall av covid-19 har ökat i Sverige åtta veckor i följd. Förra veckan var dock ökningen betydligt mindre än de föregående veckorna. Påskens helgdagar kan ha påverkat antalet provtagna vilket gör statistiken svårare att tolka, enligt Folkhälsomyndigheten.

Störst var ökningen i Kronobergs och Norrbottens län, som båda hade mer än 30 procent fler fall under förra veckan än veckan dessförinnan.

Hallands län hade högst incidens med 569 fall per 100 000 invånare. Gotland låg klart lägst med 168 fall per 100 000 invånare. Genomsnittet för hela riket var 372 fall per 100 000.

Den mörkaste nyansen av blå visar regioner med fler än 350 fall per 100 000 invånare. Foto: Folkhälsomyndigheten

Fler intensivvårdas

Även antalet intensivvårdade patienter ökade, för sjunde veckan i följd. Enligt Svenska intensivvårdsregistret har antalet fall fortsatt att öka även under innevarande vecka. På fredagen intensivvårdades 375 patienter med covid-19, vilket är det högsta antalet sedan i början av januari.

Antalet avlidna har avstannat sedan några veckor tillbaka, dock på en mycket lägre nivå än under andravågen i december och januari.

Ökad smitta åtta veckor i rad Antal fall av covid-19 vecka 5 till vecka 13. Andel positiva inom parentes. Vecka 5: 19 634 (10,0) Vecka 6: 21 313 (10,3) Vecka 7: 23 627 (10,3) Vecka 8: 26 726 (11,1) Vecka 9: 27 782 (11,2) Vecka 10: 28 589 (10,6) Vecka 11: 33 070 (10,9) Vecka 12: 37 918 (11,6) Vecka 13: 38 431 (12,1) Visa mer