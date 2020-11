Tio gånger fler döda i Stockholm än i Oslo

I Oslo fylke, som består av enbart Oslo kommun och har 690 000 invånare, har 2 422 personer bekräftats smittade av covid-19 de senaste 14 dagarna. Det är nästan en tredjedel av alla fall i hela landet, samtidigt som bara drygt en tiondel av invånarna bor i huvudstaden.

Smittan i Oslo har varit en källa till oro i Norge, men nu tycker sig kommunstyrelsens ordförande Raymond Johansen se en ljusning.

– Smittonivån är fortsatt hög men vi ser att ökningen har planat ut något. Man kan säga att det är grund till en försiktig optimism, säger han till Dagbladet.

Men, fortsätter han:

– Samtidigt ser vi att andelen positiva tester är högre än någonsin. Vi testar omkring 2 500 personer varje dag och andelen positiva ligger på 7,2 procent.

Tio gånger högre dödstal i Stockholm

Även i Sverige har huvudstadsregionen haft en större smittspridning än riksgenomsnittet.

I Stockholms län, med cirka 2,4 miljoner invånare, är antalet bekräftat smittade under samma period 19 359, motsvarande cirka 800 smittade per 100 000, att jämföra med Oslos 350 per 100 000. i Stockholm var 21,8 procent av testerna positiva förra veckan, alltså tre gånger så hög andel som i Norge.

När det kommer till dödsfall är skillnaden mellan städerna ännu större än när man ser till antalet nya fall.

I Stockholm har 164 personer rapporterats avlidna under de senaste 14 dagarna, motsvarande 6,8 avlidna på 100 000.

”Får leva med åtgärderna”

Enligt tidningen VG:s statistik har fem personer i Oslo med covid-19 avlidit på två veckor. Det är bara en tiondel så många som i Stockholm.

Men Raymond Johansen säger till Dagbladet att det inte läge att lätta på de restriktioner som infördes för ett par veckor sedan: stopp för inomhusarrangemang, förbud mot alkoholservering, krav på munskydd i taxi och två meters avstånd mellan kunder i butiker bland annat.

– Det mesta tyder på att vi får leva med de flesta åtgärderna ett tag till, och om smittotalen ökar igen kan det bli aktuellt med ytterligare åtgärder.

Norska statsministern Erna Solberg meddelade på onsdagen att restriktionerna ligger kvar i åtminstone tre veckor.

59 patienter med covid-19, 8,5 per 100 000, är på tisdagen inlagda på sjukhus knutna till Oslo fylke, rapporterar VG. Det är en ökning med 17 patienter på två veckor.

I Stockholm sjukhusvårdas 748 covidpatienter, 31 per 100 000 invånare. Det är en ökning med 355 patienter på två veckor.

Sedan pandemins början har 63 personer med covid-19 dött i Oslo, 9 dödsfall per 100 000 invånare. I Stockholm är dödstalet 2 631 – 110 per 100 000.