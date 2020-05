Tegnell: Vi räknade inte med de höga dödstalen

Sveriges taktik gentemot coronaviruset har väckt stor medial uppmärksamhet världen över.

När de flesta samhällen har stängt ner helt, har Sverige fortsatt hållit skolor, klädbutiker, frisersalonger och annat öppet.

Anders Tegnell har, likväl utrikesminister Ann Linde, fått svara på nyfikna utländska mediers frågor gång på gång.

Medverkade från centralstationen

Nu har Tegnell gästat den världskända komikern och talkshow-värden Trevor Noahs Youtube-kanal och hans program ”The Daily social distancing show”.

Tegnell medverkade i programmet via Skype från centralstationen i Stockholm under måndagen. Under den 10 minuter långa intervjun frågar Trevor Noah hur man kommit fram till strategin, och jämför Sveriges högre dödstal med Norges och Danmarks.

– Hur kommer ni fram till att det är värt risken, att ha barn i skolan, att folk ska fortsätta jobba, fastän det kommer leda till högre dödstal inledningsvis? Är det beslut epidemiologer och regeringar måste ta, tror du? frågar Trevor Noah.

– Nej, vi räknade aldrig med höga dödstal inledningsvis. Det är fel. Vi räknade med att fler skulle bli sjuka, men dödstalet kom som en överraskning, svarar Anders Tegnell.

Tegnells svar: Äldreboenden stort problem

Han förklarar vidare att Sveriges höga dödstal till stor del beror på att smittan tagit sig in på äldreboenden.

– Vi trodde verkligen att våra äldreboenden skulle klara att hålla det borta mer. Inte för att Sverige är det enda landet som har problem med äldreboenden. Även om vi gör vårt bästa är det inte tillräckligt. Men vi sätter inga liv över andras liv, det är inte så vi jobbar, säger Tegnell.

Komikern, med sina nära 8 miljoner följare på Youtube och som till vardags leder pratshowen ”The Daily show” i USA, frågar om fler länder skulle kunna, eller borde, ta efter Sveriges taktik. Men Tegnell är tveksam.

– Några saker kan appliceras på andra länder, men vissa inte. Vi blir allt mer säkra på att stänga skolor inte är rätt metod, skolor verkar inte vara en motor i smittspridningen. Så vissa saker, absolut, säger han och tillägger:

– Men det tar lång tid att bygga upp förtroendet mellan myndigheter och folket. Folket har förtroende för oss och våra riktlinjer. De gör som vi säger, till skillnad från vad man ser i många andra länder, säger Tegnell.