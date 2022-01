Tegnell: Då borde vi se över hur corona klassas

På torsdagskvällen medverkade Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell i SVT:s ”Aktuellt”.

I programmet pratade han bland annat om Folkhälsomyndighetens nya smittoscenarion och hur myndigheten ser på den nuvarande coronavågen.

Enligt Tegnell har vi ungefär två till tre veckor tills toppen av omikronvågen är nådd.

Därefter kan det bli aktuellt att fundera på huruvida covid-19 fortsatt ska klassas som en sammhällsfarlig sjukdom, förklarar han.

– Vi har en tuff våg nu. När vi är på andra sidan av den här pucken då tror jag det definitivt dags att titta på det... om det verkligen är rimligt att klassificera det här som en samhällsfarlig sjukdom, säger Anders Tegnell i Aktuellt.

Men enligt statsepidemiologen beror det helt på hur kunskapsläget kring den mer smittsamma omikronvarianten utvecklar sig. Och hur det framöver ser ut i vården.

– Det ser bra ut, men vi behöver mer data för att känna oss mer säkra.

Nya smittoscenarier

På torsdagens pressträff presenterade Folkhälsomyndigheten två nya scenarier som visar på en kraftig smittspridning under de kommande veckorna.

I scenario 0 utgår myndigheten från att vaccinationseffekten mot att smittas av omikron uppgår till 20 procent efter två doser, och 70 procent efter tre doser. Då beräknas antalet nya fall hamn på omkring 47 000 fall per dag.

I scenario 1 presenterades en mer pessimistisk syn på smittspridningen. I den prognosen beräknades skyddseffekten vid två vaccinsprutor vara samma, men att effekten av tre doser skulle vara lägre och endast nå 35 procent.

Vid det senare scenariot beräknas antalet nya fall per dag i stället uppgå till 69 000 per dag under smittoppen – vilket kan jämföras med de 25 215 fall som rapporterades in den 12 januari.

