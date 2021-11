Techprofilens kamp för att lämna Sydafrika

Svenske entreprenören Johan Staël von Holstein har försökt att resa hem från Sydafrika hela helgen.

Under lördagen försökte han komma hem med tre olika flyg men alla ställdes in, men lyckades boka in sig på söndagskvällens Lufthansa-flight som är ett av de få flygen mot Europa.

Han säger att han ”måste” hem, men inte för att han är rädd för omikron-varianten, utan för att han är orolig att han riskerar att bli fast i Sydafrika.

– Allt som har hänt under de sista två åren med covid har varit helt förvånande, jag har varit helt chockad hur folk har reagerat, så därför kan man inte veta hur de ska reagera även i framtiden, säger han och fortsätter:

– Vissa stater stänger ner helt och hållet, stänger gränserna. Som Israel gör.

Staël von Holstein: Inte orolig

Johan Staël von Holstein är inte speciellt rädd för den nya varianten säger han, eftersom han är dubbelvaccinerad.

– Jag tror inte det finns någon som helst anledning för mig att oroa mig, säger han och tillägger:

– Den här varianten, det är några hundra fall, men är det så att det här är en djävulsvariant då kommer vi inte komma ifrån den i alla fall.

Oro i Sydafrika – kan påverka turistsäsongen

Johan Staël von Holstein säger att han inte märkt något av ”hypen” kring den nya varianten under de senaste dagarna i Kapstaden, men att det finns de som är förtvivlade över att detta kommer precis innan julhelgen när många vanligtvis besöker Sydafrika.

Han säger att många inom turistbranschen väntade på att de internationella besökarna skulle komma tillbaka – och med det alla arbetstillfällen – och att det är ”ogenomtänkt” att stänga gränser och stoppa resande på grund av omikron-varianten.

– Det är förfärligt vad som görs, säger han och fortsätter:

– Jag har aldrig varit så stolt över att vara svensk sen 1994, (då Sverige tog brons i fotbolls-VM, reds. anm.) att vi inte tvingat folk att ha masker, vi har inte stängt ner, vi har försökt bevara människors frihet och värdighet.

Presidenten: Fjärde våg om en vecka

Under söndagskvällen höll Sydafrikas president Cyril Ramaphosa tal till nationen, man inför inga nya restriktioner men funderar på någon form av obligatorisk vaccinering. Just nu är bara hälften av den vuxna populationen vaccinerade. För att stoppa pandemin så behövs 80-85 procent, enligt experter.

– Vi väntar en fjärde våg inom någon vecka.

Han var hård i sin kritik mot västvärlden som inte hjälpt den afrikanska kontinenten att få till vaccineringen.

– Vi är mycket besvikna på den bannlysning som världen har gjort mot södra Afrika, den grundas inte på vetenskap, sa presidenten.

”Kan finnas fall i Sverige redan”

Från Sydafrika till Danmark – fall av nya varianten i land efter land.

