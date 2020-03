Tani wey fiicantahay in aad ogaatid ama taqaanid

Corona marka la soo gaabiyo: Afarta shey ee ugu muhsani ee la doonayo in aad madaxa ku haysid waa:

•Dawladdu waxy isniinta soo bandhigeysaa barnaamid isku dhafan oo loogu talaay ilaalinta shaqooyinka iyo ganacsiga dalka. Kharashka loogu talagalay wuxuu gaarayaa 300 billion Swedish kron taasoo shaqaalaha u saamixi doonta in ay waqtiga shaqda ay hoos u dhigaan 60% iyagoo 90% mushaarkooda haysan doona iyadoo ay dawladdu dabooli doonta dawladda kharashka mushaaraadka.

•Heyadaha Caafimaadka. Waddamo badan ayaa ka digaya in la isticmaalo dawooyinka loo qaato jirka meelaha barara, ama casaada waayo wey uga daraan. Haddii ay qandho jirto waxaa fiican in la isticmaalo Paracetamol halki laga qaadan lahaa dawooyinka kale. Khubarada Swedishka ee xagga dawooyinka waxay sheegayaan in dawooyinkaasi ay hoosaasinayaan ama qarinayaan cudurka iyadoo caabuqu ama infekshanku ka sii kordhayo siina xumaanayo. ama uga sii darayaan caabuqa jira, waxaana halista ugu badan ay ku dhacaysa dadka waayeelka ah haddii ay dawooyinkaasi isticmaalaan.

•Suuqa lacagta ee Stockholm weli hoos buu u sii socdaa tan iyo intii Coronavirus uu qarxay. Saacad ka dib marki la furay suuqa maalinta isniinta wuxuu hoos u dhacay qiyaas 7.6 boqolkiiba, taasoo micnaheedu yahay in 30% maalgashigi suuqa lacagta la tiray tan iyo marki uu gaaray halka ugu sarreysa bishi February.

•Dhammaadki usbuucan waxay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ku dhawaaqday in ay ku talineyso in aysan fiicnayn in loo safro dal kasta oo dunida ka mid ah sababo la xiriira faafidda Coronavirus kaasoo dalal badan fara ba`an ku haya.

Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kooxaha khatarta uGu jira Coronavirus:

Sida qaalibka ah laba kooxood ayaa khatar xooggan ugu jira Coronavirus kuwaasoo kala aha dadka da´da ah iyo dadka qaba cudurrada ay ka mid yihiin: Wadna xanuunka, cudurrada Sambabaha, Dhiig karka,

Kansarka iyo Sokorowga ama kaadi macaanka. Ka ilaali naftaada iyo kuwa kalena faafidda iyo isqaadsiinta. Macluumaad iyo akhbaar la soo uruuriyay kuna saabsan faafidda caabuqa iyo habki aad uga taxaddari lahayd isagana ilaalin lahayd dadka kalena uga ilaalin lahayd iyo macluumaad kale waxaad ka heleysaa Heyadda Fayoqabka Ummadda iyo 1177 CARE Guide oo ah Tusmada Taxaddaridda.

Suaalaha inta badan la is-weyddiiyo iyo jawaabahooda waxaad ka heli kartaa bogga Heyadda Fayoqabka ummadda. Suaalaha waxaa loo tarjumay ingiriisi.

Waxyaabaha qofka la farayo in uu is-ilaaliyo shaqsi ahaan iyo kuwa kaleba waa faraxalka iyo in uu hindhiso isagoo gacanta u laabantahay si uusan cudurka u faafin. Iska ilaali in aad taabato indhaha, sanka iyo afka. Guriga joog haddii aad xanuunsantahay, isticmaal spiritka gacmaha (faraxal) haddii aysan saabuun kuu oolin guriga.



Talooyinka Guud:

Waxyaabaha qofka la farayo in uu isagu is-ilaaliyo iyo kuwa kaleba waa

--faraxalka iyo in uu hindhiso isagoo gacanta u laabantahay si uusan cudurka u faafin.

--Iska ilaali in aad taabato indhaha, sanka iyo afka. Guriga joog haddii aad xanuunsantahay

--isticmaal spiritka gacmaha (faraxal) haddii aysan saabuun kuu oolin guriga.

Suaalaha Ku Saabsan Astaamaha iyo Talooyin Caafimaad

Haddii adiga ama mid ka mid ah qaraabadaada uu dareemayo astaamo uuna doonayo in uu helo talooyin caafimaad, ha la xiriiro Tusmada Tabantaabada 1177. Telefanka lagala xiriirana waa 1177. Waxaad kaloo akhbaar dhammeystiran oo Corona ku saabsan ka heli kartaa bogga Tusmada Tabantaabada CARE GUIDE. Heyadda Fayoqabka ummaada iyadaduna waxaad boggeeda ka heli kartaa jawaabo badan oo loo tarjumay afka ingiriiska.

Suaalaha Kale:

Haddii aad qabtid suaalo ku saabsan Coronavirus ee aan khuseyn astaamaha waxaad wici kartaa lambarka akhbaaraadka qaranka 113 13. Jawaabaha suaalaha loogu weyddiin badanyahay waxaad ka heli kartaa heyadda fayoqabka ummadda

Waxaa tarjumay Abdi-Noor Mohamed.