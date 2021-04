Sveriges R-tal är nu under 1 – experterna: ”Faran är inte över”

I Folkhälsomyndighetens senaste beräkningar framgår det att reproduktionstalet – R-talet – gått ner under 1. R-talet är ett mått på antalet personer en smittad person smittar. Ett R-tal under 1 innebär att antalet fall minskar. Den 5 april var siffran 0,98 för hela riket.

– Det är jättebra när R-talet kliver under 1, då tyder det på att smittan är på väg nedåt. Men vi vet sedan tidigare, att faran inte är över. Man vill vara optimistisk, men faktum är att vi inte vet hur det kommer utvecklas. Vi måste fortsätta hålla i och hålla ut, för att smittkurvorna ska fortsätta nedåt, säger Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet.

”Hög nivå”

R-talet har legat över 1 sedan mitten av februari, med ett par dagars undantag i början av mars. Den 21 mars låg talet på 1,08 och har därefter legat omkring 1,1, för att i början av april sjunka till nuvarande nivå under 1.

– Ett är ingen magisk gräns, utan när det ligger så nära som det gör nu har vi att göra med en knappt märkbar nedgång. Det betyder att smittspridningen ligger ungefär konstant, säger Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet.

Under den senaste redovisade sju-dagarsperioden har antalet nya bekräftade sjukdomsfall snittat på över 5 900 personer per dag. Antalet nya fall per miljon invånare – 625 i snitt – har under den gångna veckan varit högst i Europa, något som Guardian rapporterat om.

– Om smittspridningen vore väldigt låg nu, då skulle man varit nöjd med ett R-tal strax under ett. Tyvärr är smittspridningen tvärtom väldigt hög nu, säger Tom Britton.

”Fler åtgärder”

Men det finns stora regionala skillnader. I Halland, Västerbotten och Kalmar ligger reproduktionstalet mellan 0,79 och 0,87. Vilket kan ställas mot Örebro, Norrbotten och Jämtland Härjedalen som ligger inom spannet 1,09 upp till 1,19.

– Jag utgår från att alla gör allt man kan för att bidra till minskad smittspridning, men i de regioner som har det värre så kan det vara bra att se över om det finns fler åtgärder att ta till, säger Niklas Arnberg.

R-talet – region för region Blekinge: 1,09 Dalarna: 0,96 Gotland: 0,96 Gävleborg: 0,92 Halland: 0,79 Jämtland Härjedalen: 1,19 Jönköping: 0,88 Kalmar: 0,87 Kronoberg: 1,07 Norrbotten: 1,18 Skåne: 0,95 Stockholm: 1,03 Sörmland: 0,96 Uppsala: 1,08 Värmland: 0,97 Västerbotten: 0,81 Västernorrland: 1,05 Västmanland: 0,94 Västra Götaland: 0,95 Örebro: 1,09 Östergötland: 1,03 Riket: 0,98. Källa: Folkhälsomyndigheten. Visa mer

Bergström om vaccinprocessen: ”En framgångssaga”