Sveriges inlagda ökar snabbast i hela Europa

På torsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att 1 152 covidpatienter är inlagda på sjukhus runtom i Sverige. Av dem är 128 patienter inlagda inom intensivvården.

Samtidigt skriver den brittiska tidningen Financial Times att antalet inlagda i Sverige ökar snabbare än i något annat land i Europa. Covidpatienterna på sjukhus fördubblas var åttonde dag och antalet smittade per capita har ökat sexfaldigt den senaste månaden – till mer än 300 dagliga fall per en miljon medborgare.

Sveriges smittspridning närmar sig nu den utveckling som Storbritannien haft under hösten, enligt Financial Times. Antalet nya fall, inlagda och döda i virussjukdomen är också betydligt högre än i grannländerna Finland, Norge och Danmark.

Tegnell: ”Förmodligen sant”

Under torsdagens pressträff svarade Anders Tegnell på Financial Times uppgifter om att Sveriges inlagda ökar snabbast i Europa. Till Expressen sa han:

– Det är förmodligen sant, men det måste sättas in i sitt sammanhang. Vi befinner oss i en annan del av kurvan än resten av Europa. Resten av Europa har haft en extremt snabb utveckling som möjligen börjat lugna sig litegrann. Vi ligger en bra bit efter och vi har också börjat på en mycket lägre nivå än många andra länder.

Även om jämförelsen stämmer påverkar den inte hur läget ser ut för Sveriges sjukvård, fortsatte statsepidemiologen.

– Det innebär inte, som vi hört tydligt från Socialstyrelsen, att vårt sjukvårdssystem har en sådan belastning.

