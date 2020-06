Sverige toppar dödslista – Tegnell: ”Inte jämförbart”

Den gångna veckan dog i snitt 5,62 personer, per dag och per en miljon invånare, i covid-19 i Sverige. Det visar siffror från statistiksajten Our World in Data.

Det placerar Sverige i topp i världen bland dödsfallen, sett till befolkning och sett till den senaste veckan.

Och så har det varit flera dagar under maj månad.

Flera experter menar dock att man inte ska dra för stora växlar av siffrorna.

Anders Tegnell om siffrorna

Anders Tegnell, statsepidemilog vid Folkhälsomyndigheten, säger att ”det här är inte jämförbara tal”.

– Vi befinner oss i olika delar av epidemin. Sverige är väldigt långt fram. Vi är också olika bra på att hitta alla människor som dör i covid-19.

Sverige har som mest, den 25 april, haft ett dagssnitt på 10,64 döda per en miljon invånare, enligt Our World in Data.

Den 23 maj var siffran nere på 3,95 – men nu har snittet alltså stigit igen.

Hur kan man se en ökning samtidigt som man rapporterar in färre dödsfall?

– De som gör statistiken tittar förmodligen på döda enskilda dagar vilket vi vet är helt meningslöst eftersom vi har en eftersläpning, säger Anders Tegnell.

Han fortsätter:

– Man bör titta på löpande sjudagarsmedelvärde, och man bör titta på det ganska långt tillbaka i tiden för att få stabilitet.

”Vet att det kommer korrigeringar”

Linus Garp, utredare på Statistiska centralbyrån, är inne på samma spår.

– Den här typen av statistik är inte framtagen att publiceras så snabbt. De senaste siffrorna är preliminära och vi vet att det kommer korrigeringar, säger han.

Dessutom varierar det mellan olika länder.

– Man får in uppgifter olika frekvent och så har man olika system, i alla fall inom statistikbyråerna.

Nyligen kom till exempel uppgifter om att ytterligare 19 000 personer kan ha dött i covid-19 i Italien.

Linus Garp är ändå inte emot de jämförelser som nu görs mellan olika länder.

– Man har ungefär samma typ av kvalitetsbrister på den superpreliminära statistiken, så man kan se om landet är på väg upp eller ner eller ligger på en stabil platå, säger han.

Det här är Our World in Data En statistiksajt som drivs av forskare vid Oxford University, i samarbete med den brittiska organisationen Global Change Data Lab. Publicerar löpande statistik, som kommer från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC. Statistiken uppdateras dagligen, men med en viss eftersläpning. I Sveriges snitt måndagen den 1 juni var de senaste siffrorna från söndagen den 31 maj. Sajten publicerar löpande antalet döda i snitt per dag och per en miljon invånare i ett land, sett över den senaste sjudagarsperioden. Sveriges snitt på 5,62 den 1 juni är alltså baserat på inrapporterade dödsfall från den 25 till den 31 maj. Sajten visar också hur långt gångna olika länder är i pandemin, räknat från första dagen man nått 0,1 döda per en miljon invånare. Källa: Our World in Data Visa mer Visa mindre

