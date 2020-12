Studie: Överdödligheten är större än man trott

Unga vuxna dör på historiska nivåer, slår en grupp forskare fast i en ny studie publicerad i Journal of the American Medical Association. Det talar emot den bild av covid-19 som många tror på, som en sjukdom som är relativt ofarlig för yngre. För även om det är de över 65 som drabbats allra hårdast, med 80 % av dödsfallen i USA, så är överdödligheten stor även hos yngre vuxna.

I åldersgruppen 25 till 44 år dog, mellan mars och juli, nästan 12 000 fler än förväntat, baserat på historiska siffror. Juli var sannolikt den dödligaste julimånaden för åldersgruppen i modern amerikansk historia. De senaste 20 åren har i genomsnitt 11 000 unga vuxna dött i juli – i år var siffran 16 000. Det ger en överdödlighet på över 45 procent.

Kan slå fast att covid-19 är drivande kraften bakom överdödligheten

Även om det är för tidigt att säga att all överdödlighet handlar om covid-19, så har forskarna tillräckligt med data för att kunna slå fast att pandemin är den drivande kraften bakom siffrorna.

Och trenden har fortsatt under hösten. 154 000 personer i åldersgruppen förväntas dö ett vanligt år – det är en siffra som passerades redan för en månad sedan. Även om dödssiffrorna plötsligt återgår till en normal takt, vilket de inte kommer att göra, så landar USA på klart över över 170 000 döda, unga vuxna under 2020, skriver forskarna i New York Times och slår fast:

”Under en alldeles för lång tid har budskapet upprepats – av oss och våra kollegor, av myndigheter och av allmänhet – att covid-19 är farligt för de gamla och att yngre människor klarar sig bra. Det är sant att dödsfallen bland vuxna mellan 25 och 44 utgör mindre än 3 procent av dödsfallen i covid-19 i USA. Men det vi trodde tidigare, om den relativa ofarligheten... stämmer helt enkelt inte överens med framväxande data.”

Ingen överdödlighet bland yngre i Sverige

I Sverige har 88 personer mellan 20 och 50 dött med covid-19 och man har inte kunnat konstatera någon överdödlighet i åldersgruppen här. För äldre personer är överdödligheten dock stor i Sverige.