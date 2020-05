Studie: New York-bor tror att de haft corona – men har inte

Kände jag mig inte hängig i slutet av februari? Hade jag inte hosta i mars?

Så har nog många gått runt och funderat de senaste månaderna under coronapandemins framfart.

Och nästan 4 av 10 personer har kommit fram till att de tror att de haft corona – trots att de inte haft det. Åtminstone i New York i USA, visar en studie från Mount Sinai-sjukhuset i staden.

20 000 människor döda i staden

New York är ett av de områden som drabbats värst i hela världen. Enligt statistik från onsdagen har 28 437 personer i delstaten dött – och 357 757 personer bekräftats smittade. Epicentrum i delstaten är staden New York: 20 376 av de döda och 198 710 personer bor där, enligt statistik från New York Times.

I studien testades hundratals människor som varit övertygade att de hade haft covid-19 orsakat av coronaviruset. Men 37 procent av dem hade inte utvecklat några antikroppar, vilket indikerar starkt på att de inte alls blivit smittade, säger doktor Ania Wajnberg, en av forskarna bakom studien, till ABC.

Hon säger:

– Det tyder troligtvis på att många människor som tror att de haft viruset antagligen inte har haft det.

Bland de i studien som bekräftats ha haft coronaviruset var situationen en annan: Där hade 99 procent av deltagarna utvecklat antikroppar.

Forskaren: Du kan inte utgå ifrån att du haft viruset

Ania Wajnberg påtalar problemen med att viruset kan visa sig genom många olika symtom, vilket har gjort att många som kanske enbart haft en förkylning i själva verket trott att det handlar om coronaviruset.

Studien är en del av ett större program på sjukhuset där man studerar antikroppar till coronaviruset. Inom programmet testar man 3 000 personer varje dag – hittills 25 000 personer. Och studiens slutsats kan innebära problem för att uppnå faktiskt flockimmunitet genom att en majoritet av befolkningen har antikroppar, menar forskarna.

– Du kan inte utgå ifrån att du haft det bara för att du inte kände dig frisk för några månader sedan, säger hon till tv-kanalen.