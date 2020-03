Största vågen av varsel sedan 2008

Det nya coronaviruset fortsätter att sprida sig i Sverige och vi har nu sju dödsfall i landet.

Fem personer i Stockholms län, en person i Västra Götaland, och en person i Sörmland.

Samtliga var äldre personer med underliggande sjukdomar.

I Sverige har vi nu fler än 1 000 fall av covid-19 och det finns tecken på samhällsspridning, framför allt i Stockholmsområdet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

På grund av den senaste tidens utveckling har Folkhälsomyndigheten valt att gå ut med rekommendationer i hopp om att kunna bromsa spridningen och skydda de mest utsatta:

Personer över 70 år bör begränsa sina kontakter med andra människor så långt det går. Man ska försöka undvika folksamlingar, till exempel kollektivtrafik och affärer.

Stockholmare uppmanas att arbeta hemifrån.

Man bör undvika resor till områden med högre smittspridning:

– Vi går ett steg längre. Vi uppmanar alla som har symptom direkt genomför en social distansering. Vi hinner inte invänta ett testsvar, säger hon och påpekar samtidigt att olika regioner i Sverige befinner sig i olika faser av spridning, och att man därför ska undvika resor till områden med högre smittspridning, säger Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten till TT.

Markant ökning av varsel

Under de senaste dagarna har både permitteringar och varsel med anledning av coronaviruset skett.

Bland annat permitterade SAS 10 000 anställda, vilket är 90 procent av arbetsstyrkan och Stena Lina varslar 950 anställda.

Nu visar nya siffror från Arbetsförmedlingen att varslen ökar kraftigt och varselvågen är den största sedan finanskrisen 2008.

Från första till och med 15 mars hade 4 669 personer berörts av varsel. Vilket är fler än under hela mars månad i fjol. De flesta är i hotell- och restaurangbranschen i Stockholm.

Alla som varslas om uppsägning blir inte av med jobbet, då man har rätt till förhandling med facket.

Enligt Sveriges radio blev en av fem som varslats arbetslös mellan 1985 och 2009. Under finanskrisen 2008-2009 blev två av fem uppsagda. Vågen som nu drar in är lika kraftfull som under den krisen.

– Jag tror att det är väldigt många av dem som är varslade i dag som kommer att bli av med jobbet, säger Hotell- och restaurangfackets ordförande Malin Ackholt, till radion.

