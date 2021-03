Största ökningen av nya smittade hittills i år

Antalet nya fall av covid-19 fortsätter att öka i Sverige. Under de första fem veckorna av 2021 minskade smittspridningen. Sedan vände utvecklingen och nu ökar spridningen för sjätte veckan i rad.

Under förra veckan, vecka elva, bekräftades 33 000 nya fall av covid-19 i Sverige. Det innebär en ökning med 16 procent, den största ökningen hittills i år. Dock har även antalet tester ökat – under vecka elva provtogs över 300 000 personer, vilket är flest under pandemin. Andelen positiva provsvar var elva procent, vilket är samma andel som under förra veckan.

Antalet nya fall per 100 000 invånare, den så kallade incidensen, ökade i 16 regioner under vecka elva. I fem regioner ökade den med över 30 procent.

Högst incidens var det i Halland, med 533 nya smittade per 100 000 invånare. I Gävleborg var motsvarande siffra 480, i Jönköping 456 och i Norrbotten 391.

Ökat tryck på covidavdelningar

Nationellt har antalet nyinlagda på sjukhus och på intensivvårdsavdelningar fortsatt att öka. 151 nya covidpatienter vårdas nu på intensivvårdsavdelningar. De tre tidigare veckorna var medelvärdet 138 nya patienter.

Det ökade trycket på intensivvårdsavdelningarna märks. På Hallands sjukhus vårdades 44 covid-patienter på sjukhuset under torsdagen, vilken enligt Hallandsposten är en fördubbling jämfört med för en månad sedan. Nio av dem vårdas på intensivvårdsavdelning.

För att stå emot trycket har sjukhuset tvingats stänga åtta av 24 operationssalar – och hundratals personer har fått sina operationer flyttade.

LÄS MER: Så påverkas din kropp av vaccinet