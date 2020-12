Stefan Löfvens julhälsning till vårdpersonalen

Under juldagskvällen intervjuas statsministern av programledare Gerhard Stenlund i Karlavagnen.

Han berättar att det bara var han och hustrun Ulla som firade julafton tillsammans i Stockholm.

– Ulla och jag har firat vi två bara, och det är ju lite färre än vi brukar vara.

”Ullas barnbarn öppnade några av sina julklappar”

Över videolänk kunde han och Ulla följa julklappsutdelningen.

– I går fick vi bland annat titta på när Ullas barnbarn öppnade några av sina julklappar, så vi fick vara med en del i alla fall, säger Stefan Löfven i Karlavagnen.

Samtidigt menar han att det ensamma firandet inte bara är av ondo.

– Det är lite dubbla känslor med julen. Vi brukar var många fler, å andra sidan blir det lite lugnare. Jag och Ulla inser att vi är väldigt privilegierade, det är många som har det betydligt, betydligt svårare. Jag kan koppla av. I dag har jag läst en bok till exempel. Vi har tagit en promenad.

Många är nog de svenskar som upplever julfirandet som stressigt eller hetsigt, så även Stefan Löfven.

Stefan Löfven: ”Lite trött på den där hetsen som ofta blir före jul”

– Ska jag vara riktigt ärlig är jag lite trött på den där hetsen som ofta blir före jul. Jag ser också framemot julen, jag tänker dock mer och mer på julens egentliga budskap. Det här att kunna få lite tid att umgås med familj och lite kontemplation, lite eftertanke. Det blir det mer och mer för min del, säger han i Karlavagnen.

Han passar även på att tacka hela svenska folket för de insatser och uppoffringar som krävts för att hålla nere smittspridningen och riktar ett särkilt tack till vård- omsorgspersonalen:

– Och sen en liten speciell hälsning till all personal i vården och omsorgen som gör ett fantastiskt arbete under mycket, mycket svåra omständigheter under lång, lång tid, de ska verkligen ha ett stort erkännande.

