Samtidigt som läget är kritiskt på flera semesterorter i södra Europa tilltar smittspridningen även i Sverige.

De senaste tre veckorna har antalet nya fall ökat jämfört med föregående vecka. Mellan vecka 28 och 29 gick fallen upp med 46 procent, enligt Folkhälsomyndighetens veckorapport.

Det sker dock från låga nivåer. 2 637 fall rapporterades in vecka 29, jämfört med drygt 40 000 fall per vecka under toppen av den tredje vågen.

Incidensen – antalet nya fall per 100 000 invånare – har ökat i 11 av Sveriges 21 regioner mellan vecka 28 och 29. Bara i Dalarna har den minskat.

– Vi börjar se att deltavarianten härjar. Och den är betydligt mer smittsam, säger Ali Mirazimi, professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet.

”Ovaccinerade personer”

Den så kallade deltavarianten står i dag för majoriteten av de nya fallen. En ny analys från den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC pekar på att den är lika smittsam som vattkoppor.

Unga mellan 20 och 29 år står för flest nya fall. Många tar med sig viruset hem från semestern. Omkring en femtedel av alla fall har en koppling till utlandet, enligt FHM.

– Det är ovaccinerade personer, framför allt ungdomar. Reser man till storstäder i exempelvis Spanien, finns en stor risk att man tar med sig delta hem, säger Ali Mirazimi.

Även om många riskgrupper är vaccinerade i dag så finns det risker om det blir en samhällspridning, enligt honom.

– Det finns alltid risk att en mycket liten grupp som är fullvaccinerade ( bl.a de äldsta med bakomliggande sjukdomar) kan drabbas. Sedan finns det en del som inte är vaccinerade eller inte kan vaccineras.