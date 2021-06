Enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC har Danmark 239 nya fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna, jämfört med 227 i Sverige. I veckan påstod Anders Tegnell att det kan bero på att Danmark nyligen öppnat upp.

Men danska coronaexperter menar att smittan troligtvis är större i Sverige – eftersom danskarna testar betydligt fler.

Den tidigare statsepidemiologen Annika Linde anser att det är fel att jämföra länder enbart genom smittotal.

– Smittotal upp och ned, det är helt beroende på hur mycket prover man tar. När jag tittade senast hade Danmark tagit mer än två prover per invånare, säger hon och menar att antalet iva-vårdade och dödstal är ett bättre mått.

Enligt siffror från Our World in Data hade Sverige i torsdags ett sjudagars glidande medelvärde på 0,86 dödsfall per dygn per miljon invånare. Motsvarande siffra för Danmark var 0,15.

I Danmark har 2 517 dött – i Sverige 14 523. På iva vårdas i Danmark 32, i Sverige 145.

”Försöker hitta de starka sidorna”

Annika Linde tycker samtidigt att det ofta saknas självkritik hos både Folkhälsomyndigheten och regeringen.

– Jag tycker det är trist att de försöker hitta de starka sidorna i Sveriges strategi och inte de svaga. För det är dem vi behöver förbättra i framtiden, säger Linde.

– Jag tycker totalt sett att det nordiska samarbetet har blivit väldigt sorgligt under pandemin, eftersom det har utvecklats till någon sorts tävling. Jag brukar ofta tänka på att det hade varit väldigt fint om vi hade haft en gemensam strategi.

Siffror kan ha påverkats av intrång

Ett intrång i Folkhälsomyndighetens databas Sminet har samtidigt gjort att man inte kunnat dra några säkra slutsatser kring smittan förra veckan.

Därför vill inte epidemiologiprofessorn Tove Fall jämföra länderna utifrån bekräftade fall, och även utifrån att danskarna testar i avsevärt högre utsträckning.

– Man måste ha två tankar i huvudet. Ja, Danmark har senaste veckan fler konstaterade fall. Men nej, det behöver inte betyda att de har mer smitta, säger Tove Fall.

Folkhälsomyndigheten vill inte kommentera kritiken mot Anders Tegnell.

