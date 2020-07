Sedan den 30 juni avråds inte länger personer i Sverige från att resa till tio europeiska länder; däribland Grekland, Italien, Kroatien och Spanien.

De första svenska charterturisterna landade på grekiska Rhodos förra veckan, och snart lyfter flyg till Costa del Sol, Mallorca och Kroatiens egen Riviera.

Sedan reseavrådan ändrades har dock flera nya lokala utbrott av ökad smittspridning rapporterats i både Spanien och Kroatien.

Ökad smitta i Kroatien och Spanien

Efter att ha lyckats åstadkomma en såkallad ”platt kurva” redan i mitten på april har nu antalet rapporterade smittade per dag ökat i Kroatien de senaste två veckorna.

Under juli månad har antalet nya fall legat på mellan 50 och 100 per dag. En ökning för Kroatien – men som kan jämföras med Sverige, där man rapporterat 275-800 nya fall per dag under samma tidsperiod.

Sedan helgen sitter över 270 000 personer i Spanien i karantän, sedan antalet fall av coronaviruset ökat i två områden i Katalonien och Galicien.

”Inga egna bedömningar”

Resebolaget Apollo ser att många svenskar har tagit fasta på de ändrade reglerna och bokar charterresor till dessa länder – trots nya smittspridningar.

– Vi ser fortsatt starkt intresse av resande just nu och har sett att Kroatien är väldigt populärt, säger Annica Smith, marknadschef på Apollo och tillägger:

– Det kan bero på att vår första avgång går dit nu redan nu i helgen och många vill resa här och nu.

De har inga planer på att ändra reserutter till områden med nya utbrott i nuläget, utan följer myndigheternas rekommendationer.

– Vi gör inga egna bedömningar, men har tät kontakt med myndigheter på plats. Sedan följer vi myndigheternas rekommendationer både från Sveriges sida, och det land dit vi erbjuder resor.

UD: Råden gäller

UD vill inte säga om reseavrådan kan ändras med anledning av smittspridning.

– Vi följer utvecklingen löpande och vi kan aldrig på förhand säga när nya beslut kommer att fattas, säger Linn Duvhammar vid UD:s presstjänst.

Hon understryker att ”även om vi inte har avrådan är det inte riskfritt att resa” och att läget kan ändras snabbt även inom Europa.

– Vi befinner oss fortfarande mitt i pandemin, så det är extra viktigt att tänka över resan, och fråga sig ”är detta verkligen nödvändigt just nu”, säger Linn Duvhammar.

