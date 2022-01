Smittan rusar efter nyår – rekord i flera regioner

Förra året gick smittspridningen ner efter nyår, men årets siffror vittnar inte om samma fina nedgång. På flera håll i landet tycks jul- och nyårsfirandet ha gjort att både smittspridningen och belastningen på vården ökat.

På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har antalet covid-19-patienter den senaste veckan mer än fördubblats jämfört med julveckan. Likaså i Kronoberg.

I Sörmland har inläggningarna ökat med 30 procent.

I Jönköping fick sjukhuspersonal avbryta sin semester under jul- och nyårshelgerna då regionen öppnat upp särskilda intensivvårdsavdelningen för att möta behovet från covidsjuka patienter.

Enligt SVT:s sammanställda statistik ökar antalet inlagda covid-patienter i slutenvården i 13 av Sveriges 21 regioner och minskar i åtta, sett över en sjudagarsperiod. Inte sedan i juni har så många covidsjuka fått intensivvård i Sverige.

Tegnell: ”Inte bara utgå från antalet döda”

Just belastningen på sjukvården är viktig att hålla koll på menar statepidemiolog Anders Tegnell.

– Med all respekt för dödsfall och all den sorg som det orsakar så kan man inte bara utgå från antalet döda. Den centrala biten är hur hårt belastad sjukvården är. Får vi en överbelastad sjukvård så får vi så väldigt många andra konsekvenser, sa Anders Tegnell till TT under julhelgen.

Trots de initiala uppgifterna om omikron som vittnar om lindrigare sjukdom är det enligt Tegnell viktigt att smittspridningen inte sticker i väg.

– Det verkar fullt möjligt att omikron möjligen orsakar lite mindre behov av sjukvård på individnivå, men får vi väldigt många fall samtidigt – som man ju har haft i många länder – så kommer det ändå bli en press på sjukvården, sa Anders Tegnell till TT.

Rekordsmitta i flera regioner

Också smittspridningen ökar nu rejält på flera håll.

Antalet smittade med covid-19 i Örebro ökar rejält och vecka 52 registrerades det högsta antalet fall under en enskild vecka under hela pandemin. Likaså på Gotland, även där hade vecka 52 högst antal bekräftade fall sedan pandemins början.

Efter jul- och nyårshelgerna har även Region Uppsala sett en kraftig ökning av antalet bekräftade fall av covid-19, rapporterar SVT Uppsala.

”Vecka 51, 52 och 01 ser vi en kraftig ökning”, skriver Mats Martinell, medicinskt ansvarig vid provtagningen i regionen till SVT.

”Händelseförloppet är snabbt nu”, fortsätter han.

”Förväntat och oroväckande”

Även i Dalarna tangerar man tidigare rekord.

– Vi har en fördubbling av antalet fall från förra veckan. Det är både förväntat och oroväckande, säger Helena Ernlund, smittskyddsläkare i region Dalarna och fortsätter:

– Vi har inte haft så här högt antal fall på väldigt länge - kanske inte någonsin.

De ökade smittotalen är väntade – med en beräknad topp i januari – och Helena Ernlund tror att jul- och nyårsfirandet kan ha bidragit till att ge utvecklingen en extra liten skjuts.

– Vi har haft många nya kontakter, släkt vi inte vanligtvis träffar kanske, över julen. Sen kan det också vara att vi följer rekommendationerna lite slarvigt och omikron är också mer smittsam.

Trots den rekordhöga smittspridningen har inte sjukhusinläggningarna stuckit i väg.

– Vi ser högre antal fall nu jämfört med fem veckor sedan, men de senaste två veckorna har det legat stabilt. Dock har iva-inläggningarna ökat senaste tiden. Hälften av sjukvårdens coronafall behöver intensivvård just nu.

Kraftig ökning av covid-patienter på sjukhusen

Så mycket ökade antalet patienter under nyårshelgen i Västra Götalandsregionen.