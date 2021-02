Smittan ökar hos personer över 65 – men inte på äldreboenden

Vecka sex bröt en fem veckor lång trend då antalet nya fall minskat. Folkhälsomyndighetens veckorapport visar att antalet nya smittade ökat även under vecka sju, precis som förutspåddes förra veckan. Under vecka sju rapporterades drygt 23 600 fall av covid-19, vilket är en ökning med elva procent mot föregående vecka.

Incidensen, alltså nya fall på en vecka, varierade stort mellan olika regioner. Minst fall per 100 000 invånare var det på Gotland som hade 25 fall. Högst var det i Västerbotten, med 468 fall per 100 000. Samma siffra för hela Sverige låg på 229 per 100 000.

Ny uppdelning

I veckorapporten har Folkhälsomyndigheten särskilt tittat på antalet fall bland personer som är 65 år eller äldre, uppdelat i femåriga åldersgrupper, och för personer som har hemtjänst eller bor på äldreboenden. De konstaterar att antalet nya fall för personer över 65 nu ökar för första gången på ett par veckor – utom för just gruppen som har hemtjänst eller bor på äldreboenden.

Antal bekräftade fall per 100 000 invånare uppdelat på olika ålderskategorier och för personer med hemtjänst eller som bor på äldreboende. Foto: Folkhälsomyndigheten

Minskningen, skriver Folkhälsomyndigheten, beror på att allt fler personer på äldreboenden och med hemtjänst fått vaccin. Åtminstone 83 procent av äldre som bor på särskilda boenden har blivit vaccinerade. 70 procent av gruppen har hunnit få två doser. Vaccineringen har också gett avtryck i antal döda, berättade Anders Tegnell under torsdagens pressträff.

Minskat antal döda

Enligt statistik från Socialstyrelsen (som dras med eftersläpning, men som visar på en nedåtgående trend) dog 64 personer i covid-19 under vecka sju. Veckorna innan var motsvarande siffror 149, 210, 338 och 423 personer.

– Det är framför allt på området avlidna som vi ser en väldigt positiv utveckling. Vi har väldigt få nya fall de senaste dagarna, jämförelsevis. Det är fortfarande ganska höga nivåer, men det är en utveckling som är lovande på det här området. Förhoppningsvis ska inte den nya ökningen av antalet smittfall behöva påverka det så mycket, sa Anders Tegnell under pressträffen.

