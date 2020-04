”Smålog åt vänliga klappen på huvudet”

I veckan skrev Annie Lööf och Anders W Jonsson (C) på DN Debatt om hur de vill bjuda in Moderaterna till regeringens och samarbetspartiernas överläggningar om nya krispaket, som sannolikt kommer behöva sättas in i coronapandemin.

”Under de senaste veckorna har vi framför allt noterat hur Moderaterna agerat på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt. De har presenterat genomarbetade analyser på de problem vi nu står inför och kommit med ett antal goda förslag på statliga åtgärder för att möta dessa. Sannolikheten för att ett nytt omfattande ekonomiskt krispaket behöver sättas in är stor och vi ser att det då vore av stort värde om framför allt Moderaterna bjuds in till gemensamma överläggningar med S, C, L och MP.”

Moderatledaren Ulf Kristersson fick frågor om inviten i Ekots lördagsintervju, men säger att han inte ser någon poäng med det.

– Jag smålog åt den vänliga klappen på huvudet om att vi agerat ansvarsfullt, så lät det inte för några månader sedan, säger han och fortsätter:

– Jag förstår inte riktigt vitsen med den där inviten, för det är inte så att vi försinkat någonting i den här processen, vi har ju velat mer hela tiden.

”Ytterst har den här regeringen inte majoritet”

Ulf Kristersson tycker i stället att de gör större nytta utanför förhandlingarna. Moderaterna vill bland annat att arbetsgivaravgifterna ska slopas helt i april och maj.

– Så jag tror att vi har gjort större nytta genom att kräva saker från riksdagshorisont. Att om det här ska gå genom riksdagen, då vill vi ha mer. Vill ni ge krediter till företag och sätter en helt absurd ränta på 6-7 procent, då tänker vi göra allt vi kan för att sänka den räntan, så jag tror vi gör större nytta utanför de förhandlingarna.

– För ytterst har den här regeringen inte majoritet i riskdagen, så jag hade lite svårt att se själva poängen med att vi ska sitta på insidan och förhandla om sånt som vi renare och tydligare kan lägga som skarpa förslag i Sveriges riksdag.

Han säger samtidigt att det inte är tid för polemik och att partierna måste fortsätta samarbeta för att komma igenom krisen.

– Nu fick vi beröm i den här artikeln, men jag skulle vilja utsträcka det berömmet till hela riksdagen. Från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna har varit konstruktiva och samarbetsvilliga i den här processen.

Finansministern: Oppositionen har tagit ansvar

Magdalena Andersson har tidigare kommenterat Centerpartiets förslag för TT:

”Sverige befinner sig i en allvarlig kris. Regeringens utgångspunkt är att lyssna på alla förslag oavsett avsändare. Regeringen och samarbetspartierna har kunnat vara snabbfotade tack vare stort ansvarstagande från oppositionspartierna. Vi vill även fortsättningsvis arbeta med bred förankring i riksdagen och fördjupar gärna samarbetet med oppositionen.”

