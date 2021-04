Skenande dödstal i Indien – krematorier kollapsar

Varianten tros ha en snabbare spridning än det ursprungliga viruset och även kunna smitta personer med antikroppar.

På tisdagen registrerades 259 170 nya fall i landet, vilket är den högsta siffran i världen och den högsta siffran i Indien sedan coronapandemins början.

I förhållande till folkmängden är dock smittspridningen fortfarande måttlig i Indien, med ett sjudagars rullande medelvärde på cirka 170 fall per miljon invånare, enligt Our World in Data. Det kan jämföras med 600 fall per miljon i Sverige, som dock testar cirka fem gånger så många som Indien i förhållande till folkmängden.

Det rullande medelvärdet för dödsfall i Indien är 0,89 per miljon invånare, att jämföra med 2,36 i Sverige.

Men de indiska dödstalen är de högsta sedan pandemin började, och den indiska sjukvården har svårt att klara trycket, rapporterar Daily Mail. Läkare på flera håll i landet slår också larm om en ökande andel yngre patienter.

Krematorier kollapsar

I Bombay rapporteras om barn i åldrarna 12–15 år som måste läggas in, något som knappt förekom under Indiens betydligt beskedligare förstavåg i början av hösten.

I Delhi uppges nu två tredjedelar av de inlagda patienterna vara under 45 år. Jättestaden med 29 miljoner invånare har bara 100 sjukhussängar med respiratorer.

I delstaden Gujarat arbetar flera krematorier för högtryck med tre till fyra gånger fler kroppar än normalt att ta hand om. Bilder visar hur högar med kroppar bränns.

Skorstenen till ett krematorium i Ahmedabad har spruckit och kollapsat efter att ha använts 20 timmar per dygn i två veckor. Järnramen till en krematorieugn i Surat har smält eftersom det inte fanns tid att låta den kallna, skriver Daily Mail.

Flera fall av den indiska varianten har också upptäckts i Europa, bland annat i Storbritannien och Danmark. I Sverige har ännu inga fall upptäckts.

LÄS MER: Experterna varnar för indiska mutationen