Skarpa kritiken mot Trump efter ökningen

Högst upp på Worldometers lista på antal fall i respektive land ligger USA, med fler än dubbelt så många bekräftat infekterade som tvåan Brasilien.

USA:s president, Donald Trump, har förklarat ökningen av fall med att testningen i landet har ökat och att landets åtgärder ger resultat.

Den bilden har smittskyddsexpert Anthony Fauci delvis slagit undan. Han hävdar att de kommande veckorna blir kritiska för hur USA lyckas möta den kraftiga ökningen.

Arizona har nu högst antal smittade per capita i USA – 38 per 100 000 per dag. Totalt har 60 000 smittats i delstaten, 827 per 100 000.

Ändå är den långt i från värst drabbad. I New York är siffran 2003 per 100 000, följt av 1913 per 100 000 i New Jersey.

Trump å andra sidan har demonstrerat ”slutet av coronakrisen” genom att bjuda in Polens Andrzej Duda till Vita huset.

Kritiseras

Presidenten kritiseras på flera håll. Dr. David Blumenthal, president för Commonwealth Fund jämför USA:s hantering av coronapandemin med att ”folkhälsan är ett vrak i slow motion”.

Samtidigt blundar Donald Trump för de höga siffrorna och den kris som landet befinner sig i, enligt CNN:s Stephen Collinson.

På en presskonferens i onsdags pratade presidenten om framsteg för läkemedel och vaccin – trots att det inte finns bevis för några sådana framsteg just nu.

– Jag tror att ni kommer att få en stor överraskning, en vacker överraskning, tidigare än vad många tror.

CNN:s Stephen Collinson analyserar läget i USA – och tar delstaternas spridda resultat som exempel.

”Världens mäktigaste nation saknar en nationell strategi för att möta den här krisen, kapaciteten eller viljan att ta rätt steg för att stoppa den”.

