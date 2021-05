Filip Sjöström väckte stor uppståndelse och en del vrede början av mars när han arrangerade den så kallade ”Tusenmannamarschen för frihet och sanning”, mot coronarestriktionerna, i centrala Stockholm.

– Det är oerhört allvarligt att medvetet samlas många personer på en begränsad yta. Det går att ge uttryck för sina åsikter på så många andra sätt än att träffas fysiskt, sade Region Stockholms smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund då.

– Det är givetvis uppseendeväckande dåligt omdöme och helt oacceptabelt, sade Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm.

Länsstyrelsen gav Sjöström ett vite på 20 000 kronor för att han anordnat marschen i strid med en tillfällig förordning om att max åtta personer får delta i en allmän sammankomst.

Ny protestmarsch

Nu har han tagit initiativ till ”1:a majtåget för frihet och sanning”, som inleds på Norra Bantorget klockan 14 på lördagen. Detta trots ett nytt föreläggande om vite från länsstyrelsen, denna gång på 30 000 kronor.

Syftet är liksom tidigare att protestera mot de restriktioner som införts för att bekämpa smittspridningen.

I en intervju med hatsajten Samnytt, som tidigare hette Avpixlat, inför första majtåget säger han:

– När vi inte har en ökad dödlighet i förhållande till folkmängden och inte heller en ökad sjukvårdsbelastning så är det ju helt fel att bara på grund av att man har brister i akutsjukvården stänga ned och skada samhället och köra ekonomin i botten. Det är förkastligt.

Sverige hade överdödlighet 2020

Under 2020 avled 98 124 personer i Sverige, enligt Statistiska centralbyrån. Det är 7 162 fler än genomsnittet för femårsperioden 2015–2019, som var 90 962 dödsfall. Det innebär en överdödlighet på närmare 8 procent.

Grafen från SCB visar antalet döda i Sverige per år från år 2000 till 2020. Foto: SCB

Filip Sjöström vill alltså i stället tala om antalet avlidna i förhållande till folkmängden. Det är inte ett vedertaget sätt att räkna på överdödlighet. Men även om man gör det hade Sverige en cirka 5 procent högre dödlighet under 2020 än den föregående femårsperioden. Antalet avlidna var förra året 945 per 100 000. Genomsnittet för 2015–2019 var 901 avlidna per 100 000 invånare.

Bakåt i tiden stiger dödligheten i förhållande till folkmängden ju längre tillbaka man går.

Genomsnittligt antal döda per 100 000 invånare var:

944 under perioden 2010–2014.

992 år 2004–2009.

1 042 år 2000–2004.

”Vi kan hålla på och diskutera statistik fram och tillbaka”

Annorlunda uttryckt: Dödligheten i förhållande till folkmängden har sjunkit stadigt över tid. Medellivslängden har ökat (förra året sjönk den för första gången på decennier), och Sverige har haft en stor invandring av främst personer som har många år kvar att leva. Att en lägre andel av Sveriges befolkning dog i fjol än för 20 år sedan är alltså inget bevis för låga dödstal i covid-19.

Filip Sjöström vidhåller dock att det är mest relevant att räkna på dödstal i förhållande till folkmängd.

– Vi kan hålla på och diskutera statistik fram och tillbaka. Men jag anser fortfarande att restriktioner är skadliga, säger han.

Om man sätter dödstalen i relation till folkmängden kommer man ju alltid att få lägre dödstal nu än förr i tiden, då en större andel av befolkningen dog varje år.

– Jag förstår hur du tänker, och det finns en viss sanning i det. Men jämför 2020 och 2019 då. Varför är det inte en enorm skillnad, som visar att det är en massa människor som dör?

Även om man räknar så som du vill är det en ganska kraftig ökning: 945 per 100 000 invånare år 2020 jämfört med 860 döda per 100 000 år 2019.

– Oavsett om det går att säga att det dog fler eller inte: Jag tycker inte att det har dött tillräckligt många för att man ska stänga ner samhället.

Hur stor överdödlighet skulle krävas för att det skulle vara befogat med de åtgärder som har satts in i Sverige?

– Det har jag inget svar på.

Ökad vårdtyngd på iva

Vad gäller påståendet att coronapandemin inte skulle ha lett till en ökad sjukvårdsbelastning hänvisar Filip Sjöström till statistik från Svenska intensivvårdsregistret.

Men statistiken visar motsatsen.

Antalet vårdtillfällen på iva minskade visserligen något under 2020 jämfört med 2019: Från 45 478 till 43 871, enligt intensivvårdsregistrets årsrapport för 2020.

”Det är inte förvånande då planerade åtgärder ställdes in och att det under den första vågen var en kraftig minskning av övrig intensivvård”, står det i årsrapporten.

Andra mått visar hur trycket ökade i samband med coronapandemin. Antalet intensivvårdsdygn ökade från 121 262 till 153 267. Vårdtyngden, den totala mängd tid som läggs ner på patienterna, ökade med 26 procent.

Andelen som överfördes från en intensivvårdsavdelning till en annan på grund av resursbrist var 3,2 procent, vilket är en kraftig ökning jämfört med 1,8 procent år 2019 och den klart högsta andelen sedan 2008, det första året som redovisas i rapporten.

Men Filip Sjöström vill inte fördjupa sig i siffrorna.

– Jag kommer inte att sitta en fredagskväll och prata statistik med dig. Du måste vara mer konkret.

Det här var väl konkret?

– Jag vill ha min fredagskväll i fred, så jag vet inte vilka fler frågor du har.

”Fler döda – det ser jag inte”

Expressens tredje fråga gäller ännu ett uttalande från Filip Sjöström i Samnytt, om att ”det här verkar inte vara allvarligare än vanlig influensa”.

– Det baserar jag på den statistik som vi har diskuterat. Sen kan det vara så att det finns symtom kring det här viruset som gör att det är en mer allvarlig influensa. Men jag ser inte att det här viruset skapar större problem än en vanlig influensa.

Större problem?

– Fler döda, mer belastning på sjukvården – det ser jag inte.

Den värsta influensasäsongen på senare år var säsongen 2017–2018. Toppen inföll några veckor in på 2018; mellan vecka 3 och 15 sågs en signifikant överdödlighet i åldersgruppen över 65 år, enligt Folkhälsomyndighetens rapport.

Under hela år 2018 avled 92 185 personer, vilket är 1 537 fler än genomsnittet för den föregående femårsperioden. Den handlar alltså om en överdödlighet som är ungefär en femtedel så stor som under 2020.

– Jag tycker att det är jättesvårt att diskutera statistik. Därför vill jag helst undvika det, men ibland tar jag upp det. Det kanske är något jag kommer att sluta med, säger Filip Sjöström.

Sedan februari har Sverige ingen överdödlighet. De sjunkande dödstalen sammanfaller i tid med vaccineringen av äldre och sköra, som också är de grupper där dödligheten har minskat mest.

Är det vaccinet som är orsaken till att färre dör nu?

– Jag har ingen kommentar till det.

