Så utvecklas smittan – se kurvan där du bor

Blekinge

Den sydsvenska regionen hade en topp omkring nyår. Sedan föll antalet nya fall rätt snabbt. Vecka 8 hade Blekinge bland de lägsta siffrorna i landet vad det gäller nya smittade, 76. Sammanlagt 116 personer har dött i sviterna av covid-19 i Blekinge.

Blekinge Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Dalarna

Dalarna hade en topp runt november och december, och sedan dess har kurvan planat ut. Även Dalarna har förhållandevis få antal fall per 100 000 personer vecka 8, 167 stycken. Sammanlagt 305 personer har dött i Dalarna.

Dalarna Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Gotland

Öregionen hade också en uppgång i december, som sedan planade ut, för att ny gå uppåt igen. Gotland har bland de lägre siffrorna i landet. Vecka 8 hade ön 54 sjukdomsfall per 100 000 invånare. Sammanlagt 46 personer har dött i covid-19 på ön.

Gotland Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Gävleborg

Gävleborg hade en tydlig topp med väldigt många fall den 29 december. Sedan har kurvan planat ut en aning, för att sedan gå uppåt den senaste veckan. Vecka 8 hade regionen näst flest fall per capita – 412 personer per 100 000 invånare. Totalt har 499 personer dött med covid-19 i Gävleborg

Gävleborg Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Halland

Den sydvästsvenska regionen hade en uppgång i början av december, som sedan planat ut sig. Den senaste veckan syns en uppgång. Sista veckan i februari hade Halland 418 nya fall per 100 000 personer, bland de högre siffrorna i landet. Totalt har 275 personer dött med covid-19 i Halland.

Halland Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Jämtland-Härjedalen

Jämtland och Härjedalen hade en tydlig uppgång i november, med en topp den 11 november. Sedan dess har spridningen hållit sig på en relativt stabil nivå. Vecka 8 hade regionen 255 fall per 100 000 invånare. 117 personer har dött med covid-19 i Jämtland-Härjedalen.

Jämtland-Härjedalen Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Jönköpings län

Region Jönköpings län har haft en jämn andra våg, och hade flest nya fall den femte januari. Ny syns en något ökande trend. Regionen hade 329 fall per 100 000 invånare, en relativt hög siffra. Sammanlagt 516 personer har dött med covid-19 i Jönköpings län.

Jönköping Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Kalmar län

Den småländska regionen hade en tydlig topp runt julledigheten, med allra flest fall den 30 december. Sedan gick spridningen ner, för att vända uppåt igen. Vecka 8 hade länet 222 fall per 100 000 invånare. 216 personer har avlidit med covid-19 i Kalmar län.

Kalmar län Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Kronobergs län

Även Kronoberg hade många fall under ledigheten, med en topp den 30 december. Sedan dess har spridningen gått neråt, för att sedan vända uppåt igen den senaste veckan. Vecka 8 hade regionen 170 fall per 100 000 invånare. 294 personer har dött med covid-19 i länet.

Kronoberg Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Norrbotten

Det norrländska länet har haft en tuff andra våg, efter att ha varit relativt förskonade i våras. Flest fall under vintern hade de den 11 december. Sedan har spridningen varit hög, och den ökar nu. 330 personer smittades per 100 000 personer vecka 8. 224 har dött med virussjukdomen i Norrbotten.

Skåne

Det sydsvenska länet hade en snabb spridning i december, som sedan gått neråt. Flest fall upptäcktes dagen före julafton. Vecka 8 hade de 211 fall per 100 000 invånare. 1575 personer har dött med covid-19 i länet. Skåne har flest antal fall per capita totalt i hela landet, vilket delvis beror på att man inte testade i samma utsträckning i våras, då andra regioner var svårt drabbade.

Skåne Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Stockholm

Huvudstadsregionen har varit hårt drabbad både av den första och andra vågen, och nu går spridningen uppåt igen. Flest fall under vintern hade man den 9 december. Sista veckan i februari hade Stockholms län 267 fall per 100 000 invånare. Sammanlagt 3 909 har dött med covid-19 i länet.

Stockholm Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Sörmland

Under hösten ökade spridningen i Sörmland, för att minska, och sedan gå uppåt igen. Vecka 8 sågs en uppåtgående trend. Vecka 8 hade Sörmland 201 fall per 100 000 invånare. Sammanlagt 405 har dött i covid-19 i länet.

Sörmland Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Uppsala

Uppsala län såg en snabb ökning redan i oktober. Flest fall hade man runt jul och nyår, och sedan dess har kurvan vänt nedåt. Vecka 8 hade Uppsala 190 fall per 100 000 invånare. Sammanlagt 481 personer har dött med virussjukdomen i Uppsala län.

Uppsala Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Värmland

Den västsvenska regionen klarade sig väl i våras, men fick en ökning under senhösten. De är ett av de mer förskonade områdena i Sverige i nuläget. 136 fall per 100 000 personer hittades vecka 8. Totalt har 171 personer dött i Värmland med covid-19.

Värmland Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Västerbotten

Västerbotten har för närvarande flest fall per capita i landet, bland annat efter ett mutationsutbrott på en batterifabrik. 425 smittade per 100 000 personer hittades vecka 8. 142 personer har dött med covid-19 i Västerbotten.

Västerbotten Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Västernorrland

Söder om Västerbotten går smittspridningen neråt. Flest fall under vintern uppmättes den 11 december. I Västernorrland hade man 156 fall per 100 000 invånare vecka 8, en förhållandevis låg siffra. 413 personer har dött med covid-19 i Västernorrland.

Västernorrland Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Västmanland

Regionen i Mälardalen hade en uppgång i november, som höll i sig under julledigheten för att sedan gå neråt. Sista veckan i februari hade de förhållandevis få fall per capita, 128 per 100 000 invånare. 326 personer har dött med virussjukdomen i Västmanland.

Västmanland Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Västra Götaland

Västkustslänet var hårt drabbat i våras, och hade en stor spridning i december. Flest fall rapporterades den 17 december. Nu syns en ökande trend igen. Vecka 8 hade Västra Götaland 345 fall per 100 000 invånare. 2 121 har dött med covid-19 i länet.

Västra Götaland Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Örebro län

I Örebro län hade man en tydlig spridning under senhösten, med allra flest fall den 11 november. Under början av året har smittspridningen gått ner. 187 sjukdomsfall per 100 000 invånare rapporterades vecka 8. Sammanlagt 292 människor har dött med covid-19 i Örebro län.

Örebro län Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

Östergötland

Östergötland hade det tufft runt jul och nyår, sedan har smittan gått ner en aning. Flest fall rapporterades in den 29 december i fjol. Vecka 8 hade länet 193 sjukdomsfall per 100 000 personer. Totalt 560 personer har dött med covid-19 i Östergötland.

Östergötland Foto: Folkhälsomyndigheten / Folkhälsomyndigheten

