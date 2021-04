Så slår den tredje vågen mot Europa

Får åttonde veckan i rad fortsatte smittspridningen att öka i Sverige, det visade Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport.

Men det är ännu värre på sina håll i Europa, något som statsepidemiologen Anders Tegnell pratade om på torsdagens pressträff.

– Det är tyvärr en fortsatt uppåtgående trend internationellt efter nedgången som vi hade i början på året. Det är flera regioner nu som är drabbade olika mycket. Europa är kanske den region där vi har ett konstant högt smittoläge, sa han.

Frankrike värst drabbat

Ett av de värst drabbade länderna är Frankrike. I början av april var fler inlagda på Iva, – nästan 5 300 personer – än det var i höstas under den andra vågen. Dessutom rapporterar Frankrike omkring 40 000 nya bekräftade fall av covid-19 dagligen.

Totalt har över fem miljoner smittats och 98 602 personer har avlidit i landet visar siffror från Worldometer.

Det har gjort att Frankrike för tredje gången sedan pandemins start nu befinner sig i lockdown där det bland annat råder nationellt utegångsförbud mellan 19.00 och 06.00 och skolorna har gått över till distansundervisning i tre veckor framåt.

Även Polen har många smittofall där närmare 100 000 människor bekräftats smittade bara under de fyra senaste dygnen och de har inte haft så höga smittotal sedan i november. Grannlandet Tyskland har nästan lika höga smittotal den senaste tiden och över 4 000 personer får intensivvård.

– Vi behöver definitivt en lockdown, säger landets hälso- och sjukvårdsminister Jens Spahn.

I Italien registreras flera hundra dödsfall per dag kopplade till covid-19 och man nådde en topp i fredags med 718, den högsta siffran sedan i december. Smittspridningen är också stor med 17 567 nya smittofall så sent som i lördags.

Storbritannien öppnar upp

Ett av få länder som däremot lyckats dämpa smittspridningen är Storbritannien. Under de senaste dagarna har man legat på några tusen smittade per dygn och landet har inte haft över 10 000 bekräftade fall under ett dygn sedan slutet av februari.

En förklaring kan vara att man ligger långt före alla andra i vaccineringen där drygt 47 procent av invånarna fått en första vaccindos. 3,5 miljoner har fått två doser.

