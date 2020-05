Över 4 000 döda av corona i Sverige

Under måndagens presskonferens så pressades Anders Tegnell av frågor kring antikroppstestet som genomfördes i förra veckan – som visade att endast 7,3 procent av stockholmarna bar på antikroppar.

Matematikern Tom Britton har uttalat sig om att resultatet var en besvikelse, medan Anders Tegnell har sagt att det var kanske en eller två procentenheter lägre än förväntat.

Resultatet som gick stick i stäv mot Folkhälsomyndighetens tidigare modelleringar om att en tredjedel av stockholmarna kan ha haft viruset.

– Vi gör kontinuerligt anpassningar av prognoserna. Jag kommer inte ihåg hur mycket det här har ändrats, jag tror inte jättemycket. Tom Britton är en jätteduktig matematiker och fantastiskt bra på det här. Men det han inte är med på är dels, att vi fortfarande inte vet hur många man egentligen fångar av alla som har en immunitet med de här testerna, säger Anders Tegnell och fortsätter:

– För testerna fångar bara antikroppar, inte andra typer av immunitet. Det är en del. Dessutom är det nog så att dem som vi fick proverna ifrån, de personerna har vi nog all anledning att tro att de hade en lägre risk att få smittan än personer i samhället i övrigt. Så vi håller på och gör nya genomgångar på lite andra insamlingsmaterial vi har och kommer återkomma med nya siffror nästa vecka.

Under måndagens presskonferens presenterade Anders Tegnell de nya siffrorna. 31 nya dödsfall har rapporterats in.

Samtidigt säger Tegnell att Sverige har en nedåtgående trend vad gäller inläggningar på IVA.

Tegnell: ”Antalet avlidna på äldreboenden har minskat”

Det är betydligt färre patienter som nu kräver intensivvård.

– Vi är uppe i nästan 2000 personer totalt som vårdats på IVA, säger han under dagens presskonferens.

Samtidigt sjunker också antalet smitt- och dödsfall på Sveriges äldreboenden.

– Här finns faktiskt en väldigt positiv utveckling. Antal fall av covid-19 på äldreboenden har minskat vecka per vecka från som mest 400 fall till 60–70 fall per vecka. Det speglar sig i att antalet avlidna på äldreboenden har minskat, från en bra bit över 100 när det var som värst till ett 30-tal per vecka. En hel del håller ändå på att bli bättre, successivt, säger Anders Tegnell under presskonferensen.

900 tillgängliga IVA-platser i landet

Socialstyrelsen bekräftar Folkhälsomyndighetens bild och den stabila lågt sjunkande smittspridningen syns också inom sjukvården.

Antalet disponibla intensivvårdsplatser med respiratorer i landet är 900.

– Det betyder att vi har cirka 36 procent tillgänglig intensivvårdskapacitet, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

I Sverige har äldreboenden drabbats hårt av krisen. Flest dödsfall i covid-19 har inträffat i åldersgruppen 80–89 år, följt av 90+ och 70–79 år.

– Det är framför allt gruppen över 80 som sticker ut. Det är framför allt många där som blir sjuka och som provats. De som är över 70 år har mycket större risk att bli allvarligt sjuka, säger Anders Tegnell.

Statsepidemiolog sa tidigare under dagen till TT att besöksförbudet på äldreboenden inte hejdat smittspridningen som förväntat.

Han vill nu se att fler boenden gör undantag från förbudet.

”Fundera på att medge undantag”

– Man har kanske varit lite för restriktiv så det kan man nog fundera över på äldreboenden. Är det personer som mår väldigt dåligt av att vara isolerade tycker jag verkligen att man ska fundera på att medge undantag. Gör man det under kontrollerade former och personerna som kommer dit får bra instruktioner så borde man ju rimligen kunna göra det på ett sätt som är tryggt för dem som bor där, sa Anders Tegnell till TT.

Så många följer rekomendationerna

Något annat som presenteras på pressträffen var en ny undersökning:

Omkring en av tio svarar i Sifo Kantars undersökning att de följer myndigheternas rekommendationer i lägre grad än tidigare, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Men det viktigaste är ändå stabilitet, åtta av tio svarar att de följer rekommendationerna lika mycket i dag som för en-två veckor sedan. Fortsätt med det, håll ut, håll avstånd, håll kontakten med någon som kan behöva det och var en del av lösningen, säger Svante Werger, rådgivare på MSB.

Thomas Lindén: ”Det finns skäl att nyansera”.

