Regeringen utesluter inte skattehöjningar

Regeringen har lanserat flera krispaket under coronapandemin, för att försöka rädda den svenska ekonomin genom krisen.

I april meddelade man att 20 miljarder extra kommer att gå till kommuner och regioner i generella statsbidrag under året, och på måndagen kom en till miljardsatsning.

Ytterligare 6 miljarder kronor kommer att gå till kommuner och regioner, skriver januaripartierna på DN Debatt under måndagen. Det är de ekonomiskpolitiska talespersonerna för partierna som skrivit under: Magdalena Andersson, S, Per Bolund, Mp, Emil Källström, C, och Mats Persson, L.

Finansministern: ”Viktigt för mig”

SKR, Sveriges kommuner och regioner, ska få vara med i arbetet att reda ut exakt hur pengarna ska betalas ut till landet.

Och finansminister Magdalena Andersson, S, säger att Sverige har råd att skjuta till ytterligare flera miljarder.

– Vi har ju ordning och reda i statsfinanserna. Det är just för att man ska kunna göra sådant här som det har varit viktigt för mig som finansminister att spara i ladorna under de goda åren. Så ja, det här har vi råd med, säger hon och fortsätter:

– Det har kommit många krispaket. Men det är klart, statens resurser är heller inte oändliga, så vi måste också se till att det finns pengar för att återstarta ekonomin.

”Ett sätt att försöka rädda ekonomin”

Magdalena Andersson utesluter inte att skattehöjningar kan krävas efter pandemin. Inte som en direkt följd av krispaketen, dock.

– Inte nödvändigtvis på grund av de paket som kommit hittills, utan det här är ett sätt att försöka rädda ekonomin genom krisen. Sedan handlar det helt om hur sysselsättningen utvecklas, hur långvarig krisen blir. Det kommer vara avgörande för vilken välfärd vi har råd med, och vilka skatter vi kan ha, säger Magdalena Andersson.

