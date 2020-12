Redan fler döda hittills i år än ett helt normalår

Fram till den 18 december i år har 91 733 dödsfall rapporterats i från Skatteverket till Statistiska centralbyrån, SCB. Statistiken för de sista veckorna är preliminär och kommer att revideras uppåt eftersom det finns en eftersläpning i rapporteringen. Dessutom är året inte slut än.

Men redan nu har antalet inrapporterade dödsfall överstigit genomsnittet för helåren 2015–2019, som var 90 962 dödsfall.

Under januari och februari hade Sverige underdödlighet jämfört med genomsnittet för 2015–2019. Sedan kom coronapandemin och underdödligheten byttes mot svag överdödlighet i mars och kraftig överdödlighet i april, maj och juni.

Störst var överdödligheten i april. Då dog 10 554 personer, vilket är 38 procent fler än genomsnittet för 2015–2019.

Därefter följde fyra månader med svag under dödlighet, men i november hade Sverige återigen en överdödlighet på 11 procent.

Dödligaste november sedan 1918

SCB:s befolkningsstatistiker Tomas Johansson kommenterade dödstalen i ett pressmeddelande förra veckan:

– Det är det högsta antalet dödsfall som uppmätts under en novembermånad sedan 1918, vilket var året då spanska sjukan bröt ut. Då avled 16 600 personer i november.

Om dödligheten under december skulle bli lika hög som genomsnittet för decembermånaderna 2015–2019 skulle dödstalet för hela 2020 bli 95 904 personer. Det vore i så fall cirka 5 000 fler än genomsnittet för 2015–2019 och det högsta antalet avlidna under ett enskilt år under 2000-talet, visar statistik från SCB.

Hittills under 2000-talet är 2002 det år då flest avled i Sverige: 95 009 personer.