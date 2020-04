Nyligen samlades människor i Colorado, Illinois, Florida, Tennessee och Washington för att protestera mot hur landets delstater stängts ned. Folk klädde sig i monstermasker, åkte i tutande bilkorteger och skanderade ”låt oss jobba” och ”avskeda Fauci” – USA:s folkhälsochef.

Fler marscher mot att hålla samhället på sparlåga är inplanerade i veckan – på onsdagen i ett blåsigt Albany i delstaten New York. En av demonstranterna är Emily O'Hara, 18.

– Jag är här för att demonstrera mot att regeringen använder covid-19 som ett sätt att ta bort våra rättigheter. Jag förnekar inte att människor dör, men jag känner att det här har blåsts upp för stort som en ursäkt för att skrämma och kontrollera folk, säger hon.

När Expressen träffar henne håller hon ett plakat med texten ”fear=control”, rädsla är lika med kontroll. Bakom henne vajar Trump-flaggor sida vid sida vid den amerikanska flaggan. Demonstranterna skanderar:

– USA! USA! USA!

På skyltarna står att de vill ha ”tillbaka sin frihet”, att det är läkare som sätter patienter i karantän – inte regeringar.

Emily O'Hara fortsätter:

– Jag är 18, har inga sjukdomar. Jag ska inte vara rädd. De som är rädda ska stanna hemma, men varför ska jag?

”Jag önskar att vi var som Sverige”

Samtidigt har flera delstater inlett en långsam resa mot att öppna upp. Inte minst i New York, där delstatens guvernör Andrew Cuomo meddelat att han inte är emot att lätta på restriktionerna i de delar av New York som inte varit lika drabbade som andra. New York har haft flest coronafall i landet och har över 14 000 dödsfall.

Samtliga delstater har haft fall av corona.

Dustin Stewart och hans fru var två av cirka 300 personer som gick i en marsch i Austin, Texas, i söndags.

– Nedstängningen är emot konstitutionen. De kan inte ta vår frihet på det här sättet, säger Dustin Stewart.

Han driver en äventyrsverksamhet i Texas och säger att hans affärsrörelse drabbades inom 24 timmar efter att Donald Trump deklarerat coronasituationen i landet som ett nationellt nödläge.

– Det var ett stort misstag. Han föll för trycket från mainstream-media. Dessförinnan hade han med rätta jämfört corona med andra influensor.

Dustin Stewart, Austin, Texas. Foto: Privat

Väcker beundran

Under rådande omständigheter har Sverige blivit ett land som väckt beundran bland dem som förespråkar ett öppet USA.

– Jag önskar att vi var som Sverige. Ni tror på individens frihet och förlitar er på den kunskap som finns i ämnet. Flockimmunitet är vad forskningen säger fungerar, precis som ni resonerar i Sverige, säger Dustin Stewart.

Han ser mardrömsscenariot framför sig: Att amerikaner ska vara instängda i två år i väntan på att viruset ska lägga sig.

Stor demonstration i Albany i USA.

