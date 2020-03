Totalt 180 personer döda av corona i Sverige

Totalt har nu 180 personer dött i covid-19 i Sverige, upp från 146 dödsfall rapporterade i går, måndag.

Fortfarande är det så att äldre personer är överrepresenterade i sjukhusstatistiken för coronavirusfall, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Per åldersgrupp som insjuknar, per 100 000 invånare, kan vi se en stor dominans av de som är 90 år och äldre, säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten under dagens presskonferens.