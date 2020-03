Enligt Aftonbladets uppgifter har flera som jobbar på akutläkarbilarna i Stockholm konstaterats smittade med corona.

En av de smittade är en läkare, som nu ska vårdas i en respirator.

Tidigare under månaden ska sjukvårdsutrustning i Stockholms ambulanser och akutläkarbilar varit en rejäl bristvara, något som ska vara åtgärdat för tillfället.

– Vi fick in ny skyddsutrustning här i fredags, så vi har det ganska bra här över helgen och en bit in i nästa vecka. Det är alltid ett ansträngt läge, men just nu är det okej. Det ser bättre ut, säger Åke Östman, vd på Ambulanssjukvården i Storstockholm, till Expressen.

Han fortsätter:

– Vi är jättenoga här med att de ska ha skyddsutrustning och att de kollar på SOS-alarm om personen har symptom, det är jätteviktigt att det här görs hela tiden, säger han.

Ytterligare skyddsutrustning kommer nästa vecka

Under gårdagen meddelade Socialstyrelsen att det kommer att komma 200 000 andningsmasker till regionerna under de kommande månaderna, och även 200 respiratorer.

Samtidigt blev det klart för några dagar sedan att vårdpersonal nu får använda den stoppade Skyddsmask 90, som tidigare bara fick användas av Försvarsmakten och polisen, eftersom den inte har någon CE-märkning.

– Vi har fått beskedet om att det ska komma ny utrustning på tisdag, RSSL söker över hela världen vad jag förstår. Det är bättre nu än tidigare, vi hade brist i veckan, men just nu är det okej, säger Östman.

Därför testas inte alla

Fram till den 12 mars testade regionerna alla misstänkta coronafall som rest från riskområden till Sverige. Men den 13 mars ändrades det.

Sen dess prioriterar den svenska sjukvården att coronatesta personer som behöver vårdas på sjukhus och personal inom sjukvård och äldreomsorg med misstänkt covid-19.

Anledningen till att man dragit ner på testerna är främst en resursfråga. Enligt Folkhälsomyndigheten har det inte heller varit lika viktigt att testa varje enskild person när man vet att det finna en allmän smittorisk.

