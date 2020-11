Planen: Kan vaccinera mot corona i hemmen

Om snart en månad inleds steg ett i Sveriges vaccinering mot coronaviruset. Den omfattar vaccination av personer över 70 år samt vård- och omsorgspersonal.

Folkhälsomyndigheten har utifrån SCB-statistik beräknat att 2 640 000 människor ingår i den prioriteringsgruppen. Men även inom den finns planering för vem som ska få vaccin först.

Ålder är den största riskfaktorn för död i covid-19. Det är stor skillnad på en pigg 70-åring jämfört med en skröplig 90-åring, säger Anette Richardson, enhetschef för beredskap och krishantering på avdelningen för smitt- och hälsoskydd på Folkhälsomyndigheten.

– Kombinationen av att man är äldre och har riskfaktorer gör att man prioriteras. Men vi kan inte vaccinera de äldre-äldre om det inte är bra för dem att få det, det hänger ju ihop med vaccinen också, säger hon.

Vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer med risk för allvarlig covid-19 är också en grupp som bör prioriteras, enligt regionernas epidemiplaner.

Har förberett sig

Vaccinet kommer enligt den nationelle samordnaren Richard Bergström att levereras i flerdosförpackningar innehållande injektionsflaskor med normalt 5–10 doser per flaska. Kanyler, sprutor, och annat som behövs under vaccineringen får regionerna stå för själva.

Här har regionerna redan hunnit långt och upphandlat volymer, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Region Stockholm har exempelvis hittills gjort beställning på sprutor och kanyler motsvarande 1 125 000 doser. Man arbetar även med att säkra tillgång till övrigt materiel.

– Regionerna har gjort prognoser för hur mycket engångsmateriel som behövs och gjort gemensamma upphandlingar. Den frågan har man ganska tidigt jobbat med tillsammans, säger Emma Spak.

Kan vaccinera i hemmet

Många regioner beskriver årets influensavaccinering som en generalrepetition inför vad som komma skall under 2021. Även Folkhälsomyndigheten ser att de befintliga flöden som används under influensasäsongen med fördel kan nyttjas under covid-19-vaccineringen.

I Västra Götalandsregionens epidemiberedskapsplan lyfts lokaler som vårdcentraler, sjukhus, barn- och mödravårdscentraler, skolor, vaccinationsmottagningar, och företagshälsovård som tänkbara alternativ.

Möjligheten att vaccinera människor i deras hem finns också, berättade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson den 24 november.

Hyrt Campus Östersund

Anette Richardson arbetade med vaccineringen i samband med svininfluensapandemin 2009 och påpekar att vissa saker kommer bli annorlunda nu jämfört med då.

– Då stod man i kö och det vill vi ju inte, framför allt inte de sårbara grupperna, för då kan man bli sjuk om man är nära varandra.

Vissa regioner förbereder större, externa lokaler för vaccinering, däribland Region Jämtland Härjedalen som under influensavaccineringen hyrt Campus Östersund, rapporterar Dagens Medicin.

I Region Örebro kommer vaccinationerna enligt vaccinsamordnaren Inger Nordin-Olsson att starta i extra rymliga lokaler med tidsbokning för att undvika smittrisker i väntrum.

Samtidigt undersöks hur kylkedjan ska hanteras för vaccin som kräver extremt låga temperaturer.

– Regionerna tittar på alla möjligheter parallellt nu, om man ska rigga vaccinering på sjukhusen där frysarna på minus 70 grader finns, om man ska använda ordinarie aktörer, om man ska vaccinera i hemmet? Man vänder och vrider på det här, säger Emma Spak på SKR.