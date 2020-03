Inget land har drabbats så hårt av covid-19 som Italien, som nu har flest dödsoffer i världen, enligt statistik.

602 nya dödsfall rapporterades under måndagen och landet har nu totalt 6 078 bekräftade dödsfall, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Samtidigt rapporteras 4 789 nya fall av coronaviruset och gör att det totala antalet fall nu är 63 927.

Kina, som är det land som har flest rapporterade fall, har 81 093 fall, varav 3 270 dödsfall.

Hela landet i karantän

Hela landet är satt i karantän med strikta regler och hårda straff för de som bryter mot utegångsförbudet, i hopp om att få stopp på spridningen.

Det var i slutet av januari som de två första fallen bekräftades, då i staden Rom. Regeringen i landet beslöt den 31 januari att stoppa all flyg till och från Kina och utlyfta undantagstillstånd.

Spridningen av coronaviruset ökade, främst i norra Italien, och den 22 februari beslöt regeringen att sätta en del regioner i området i karantän. Trots åtgärder fortsatte viruset att sprida sig och den 9 mars försatt sig hela Italien i karantän. Beslutet gäller fram till i början av april.

Dödsfallen sjunker i Italien

Regionen Lombartiet är den hårdast drabbade regionen i landet med 3 776 dödsfall och 28 761 coronavirusfall, skriver Reuters.

Inifrån sjukvården i landet har skräckrapporter kommit där pandemin bedöms vara ”utom kontroll”, rapporterar Sky News.

Men de senaste siffrorna från landet visar nu att dödssiffrorna minskar.

Under lördagen rapporterades 793 dödsfall, under söndagen 651 dödsfall och under måndagen 602 dödsfall, rapporterar bland annat BBC.

