Över 50 IVA-platser lediga i Stockholm

I veckan skickades ett oroväckande nyhetsbrev ut på Karolinska sjukhuset i Solna. Läget är hårt pressat i vården och man befarade att intensivvårdsplatserna redan till helgen skulle kunna ta slut.

Men läget har, åtminstone på lördagseftermiddagen, inte blivit så illa som man trott. Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson säger att man lyckats öka antalet vårdplatser de senaste dagarna.

– Vi har lyckats höja kapaciteten i sjukvården ganska mycket det senaste dygnet och dygnen, så nu har vi faktiskt gott om platser, både intensivvårdsplatser och vanliga slutenvårdsplatser. Det vi har gjort senaste dygnet förutom att öka kapaciteten totalt sett har vi fördelat de covid-19-sjuka mer jämnt, så vi har omstyrt ambulanserna från S:t Görans, Danderyd och Södersjukhuset till Karolinska. Så det är lite jämnare fördelning mellan sjukhusen just nu, säger han.

”Ett jättetufft läge”

Innan coronaviruset bröt ut hade man i normalläge omkring 90 intensivvårdsplatser. I dagsläget har man höjt till att man i dag ligger på drygt 250 platser, varav flera står lediga än så länge.

– Just nu har vi ökat så mycket så det är mer än 50 lediga intensivvårdsplatser.

Vi pratar ju dagligen med sjukvårdspersonal som berättar om hur pressat läget är, är de vittnesmålen överdrivna?

– Absolut inte. Det är jättetufft för sjukvårdspersonalen. Vi har ökat kapaciteten väldigt mycket, det är många nya i sjukvården, de möter en ny sjukdom som ingen av oss är utbildad inför och man har ofta bytt stationer, och vi har många nya patienter. Så det är klart att de har rätt i att det är ett pressat läge, det är ett jättetufft läge.

Läget ändras ju dag för dag, är ni tillräckligt säkra för att vara optimistiska nu?

– Nej, det skulle jag inte säga. Just här och nu har vi ledig kapacitet. Just nu har vi lite försprång, så vi hoppas att behålla det. Vi planerar för det värsta så vi vågar inte slå av på takten, så vi räknar med att öka 20 intensivvårdsplatser totalt sett under dagen och lika många i morgon. Så trots att många är lediga vet vi att på några timmar kan allt vara uppätet.

Även när det kommer till skyddsutrustningen, som det råder brist på i regionerna, menar Björn Eriksson att läget förbättrats något.

– Jag har precis hört runt med akutsjukhusen och de upplever att det har lättat lite i dag med skyddsutrustning. Det är fortfarande bara ett par dagars framförhållning, men det är lite mer och lite bättre än det var för bara något dygn sedan, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

