Över 20 miljoner smittade – fördubbling på sex veckor

På bara sex veckor, sedan 28 juni, har antalet bekräftade fall av covid-19 i världen ökat från 10 miljoner till 20 miljoner, enligt CNN. Totalt har över 750 000 människor dött i sviterna av viruset.

Värst drabbat av alla är USA med över fem miljoner smittofall och över 170 000 dödsfall.

Chefen för amerikanska National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci, gick förra veckan ut och varnade för att viruset kan följa med under merparten av nästa år före det försvinner – om det någonsin försvinner, skriver The Guardian.

Över 100 000 dödsfall i Brasilien – näst värst drabbade landet

Brasilien är det näst värst drabbade landet med över tre miljoner bekräftade fall. Bedömare tror dock att antalet smittade är betydligt högre på grund av dålig testning.

Under helgen passerade landet över 100 000 döda och har under de senaste 50 dagarna haft drygt 1 000 dödsfall i snitt per dag, enligt BBC.

Brasiliens president Jair Bolsonaro har själv smittats av covid-19 som han kallar ”den lilla influensan”, men är numera friskförklarad.

