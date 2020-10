Maja Törnlund, 37, är på väg in på Gottsunda centrum för att panta flaskor och handla åt en av sina brukare. Hon arbetar inom hemvården i området och bor själv här – och hon är väl medveten om att smittspridningen tros vara högre här än på andra håll i kommunen.

Men med hennes jobb är det inget alternativ att arbeta hemma.

– Jag känner mig orolig. Inte bara för mig själv, utan även för kunderna, och mina egna barn så klart, säger Maja.

”Inget illa om ungdomarna men ...”

Som mamma till två tonåringar får hon höra att ungdomar fortfarande träffas i stora grupper, både ute och inne – och ibland blir det konflikter där hemma när Maja vill att de ska hålla sig hemma på grund av pandemin.

– Jag vet att det ska förekomma halloweenfester med mycket ungdomar. Jag vill inte att mina barn ska gå, så då får jag höra att jag är den där dumma mamman.

Markku Gustafsson, 71, har bott här sedan 1964 – innan miljonprogramsområdena byggdes. Han är inte direkt orolig för att bli smittad, men munskydd har han.

– Här i centrum är det mycket ungdomar ibland. Då går man ju ut. Inget illa om ungdomarna men ... det är älsklingen här och en kompis här, säger han och visar med armarna hur de håller om varandra.

I går tog Markku bussen in till stan. Men då var det bara fyra passagerare, och två på hemvägen.

– Jag var tvungen, för att betala räkningar. Annars ska man ju inte åka buss, alltså för nöjes skull.

Vid sidan av centrumbyggnaden köar några personer bakom en blå barack, som sedan två veckor fungerar som teststation.

– Det är väldigt högt tryck nu. Men man ska hålla utkik efter lediga tider, säger undersköterskan Zainab Syala, som kommer ut ur baracken iförd munskydd och visir.

Hon arbetar heltid som provtagare.

– Man känner sig behövd, och vi gör ett väldigt viktigt jobb, säger hon.

Färre testade – fler sjuka

Region Uppsala öppnade teststationen sedan man sett att Gottsundaborna testade sig i lägre utsträckning än andra. De som testade sig hade en mycket högre andel positiva prov svar än genomsnittet, och en högre andel hade vårdats på sjukhus för covid-19.

– Mönstret är väldigt tydligt. Det är nästan som att lägga negativ på varandra, säger Fredrik Settergren, chef för Nära vård och hälsa i Region Uppsala.

– Det gjorde att vi började öka på testningen för att kunna bryta smittkedjor.

Tiderna blev snabbt fullbokade – men inte i första hand av lokalborna. Första veckan var det bara 15 procent av dem som bokade tid för testning som bodde i de tre postnummerområdena närmast stationen. Hittills den här veckan är andelen uppe i 23 procent.

– Det rör sig åt rätt håll även om vi långt ifrån är nöjda än, säger Fredrik Settergren.

Att sätta upp en barack räcker inte i sig för att få testningen att öka, menar han.

– Minst lika viktig är informationen om varför man bör testa sig, hur det går till, hur man bokar och att det är gratis. Vi jobbar aktivt med att försöka nå ut med den informationen.

Zeinab Syala, som själv bor i Gottsunda, berättar om en oro bland många av de som ändå kommer till teststationen.

– De är oroliga för att de ska bli smittade när de testar sig. Vi förklarar för dem väldigt tydligt att vi spritar av alla ytor hela tiden och så.

Trångboddhet pekas ut som orsak

I Gottsunda är inkomsterna lägre än genomsnittet för både kommunen och länet. Många är utlandsfödda och en stor andel av bostäderna är hyresrätter i miljonprogramsområden.

De orsaker som Fredrik Settergren lyfter fram till smittspridningen är alla koppade till det. Den första är bostadssituationen.

– Man bor lite trängre, man bor fler tillsammans. Smitta inom hushåll är vanlig överallt, men ju fler man bor tillsammans desto fler sprids det till.

Den andra är att många inte kan välja att jobba hemma.

– Om man kör buss eller jobbar som lokalvårdare är det svårare att arbeta hemifrån. Jag tror tyvärr också att man har haft svårare att nå ut med information på ett bra sätt för att kunna bryta smittkedjor.

Erik Pelling, socialdemokratisk ordförande för kommunstyrelsen, delar uppfattningen att arbets- och bostadssituationen ligger bakom smittspridningen.

Han lyfter fram långsiktiga åtgärder, exempelvis bostäder med andra upplåtelseformer och skapandet av nya arbetsplatser, som han hoppas ska lyfta Gottsunda och bidra till att stadsdelen stryks från polisens lista över särskilt utsatta områden.

– Men just nu, under brinnande pandemi, har vi de här strukturella orsakerna i botten. Då handlar det om att jobba med andra metoder.

Det handlar om att sprida budskapet om vikten av att testa sig:

– Vi har mycket personal på plats i Gottsunda som inriktar sig på att få ut informationen: Kulturcentrum, biblioteket, jobb- och utbildningscenter – all den personalen hjälper nu till.

Så ska fler testas

Men parallellt med problemet att få folk att testa sig finns också en gräns för testkapaciteten.

Zeinab Syala och hennes kolleger är bara i Gottsunda på förmiddagarna. Ungefär 50 prover hinner de med, sedan åker de in till en teststation inne i stan och tar lika många prover där. Då förvandlas baracken i Gottsunda till yttre undersökningsrum för vårdcentralen, som inte vill ha in personer med luftvägssymptom i sina vanliga lokaler under pandemin.

Planen är att sätta upp en till barack i Gottsunda så att man kan testa hela dagarna och fördubbla kapaciteten.

I hela Uppsala län gjordes under vecka 42 knappt 1 500 coronatester per 100 000 invånare, vilket är ungefär som riksgenomsnittet. Samtidigt hade Uppsala län landets största smittspridning. På 1177.se för Region Uppsala får man ofta beskedet att det saknas lediga tider.

– Vi är medvetna om problemet. Vi behöver mer labbkapacitet för att kunna utöka provtagningen, säger Emilie Orring, moderat ordförande i regionstyrelsen.

Nu har regionen upphandlat ett ytterligare labb som ska ge en nästan fördubblad kapacitet.

– Vårt mål är att alla som behöver provtas ska provtas. Det ska inte vara så här långa väntetider.