Stockholm har sedan flera veckor tillbaka varit den värst drabbade regionen i landet, både i antal smittade och dödsfall, under coronakrisen.

Av landets 477 dödsfall är 303 från Region Stockholm och

I listan redovisas också antalet smittade per 10 000 invånare. För de kommuner eller stadsdelar som har under 10 smittade personer per 10 000 invånare redovisas dessa samlat.

- Vi kan nu se att smittspridning sker i hela Region Stockholm, säger smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm.