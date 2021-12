Ny statistik från Folkhälsomyndigheten visar att omikronvarianten ökat i flera län.

”Andelen omikron stiger, och andelen av fallen som utgörs av omikron förväntas fortsatt öka”, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande den 29 december.

Förra veckan bedömde Folkhälsomyndigheten att omikron stod för cirka 10 procent av fallen i Stockholms – nu står omikron för 36 procent av smittan i länet.

I Region Västerbotten är 31 procent omikron och i Västra Götalands län står varianten för 46 procent av alla bekräftade fall.

I Skåne är 51 procent omikron – alltså över hälften av de bekräftade fallen som analyserats.

Veckan innan hade omikron ökar mest i storstadsregionerna och denna vecka fortsätter samma trend.

– Den här ökat mest i storstadsregionerna, precis som tidigare varianter, säger Anders Tegnell.

Sjukhusbeläggningen har ökat

Under vecka 51 ökade antalet bekräftade fall av covid-19 med 14 procent jämfört med veckan innan, enligt en preliminär analys.

Enligt Folkhälsomyndighetens nya scenarier räknar man med en topp i smittspridningen i mitten av januari.

Beläggningen inom sjukvården har ökat men är fortsatt lägre än under tidigare perioder av hög smittspridning under pandemin. Hittills har 52 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 51, enligt statistiken.

Under de fyra senaste veckorna var antalet intensivvårdade per 100 000 invånare tolv gånger högre bland ovaccinerade än bland vaccinerade personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens statistik om smitta bland vaccinerade och ovaccinerade. Foto: Folkhälsomyndigheten

Anders Tegnell: Färre tack vare vaccinet

Till Expressen säger statsepidemiolog Anders Tegnell att man väntar sig att omikronvarianten är på väg att ta över och väntas bli den dominerande varianten inom några veckor.

Att omikron verkar leda till en mildare sjukdom ser han som positivt.

– Samtidigt har vi aspekten att vaccinet inte skyddar lika bra, och att smittspridningen går mycket snabbare, säger han.

Inför nyår ger Anders Tegnell rådet att följa rekommendationerna.

– Att tänka på att följa de restriktioner som finns på plats, se till att vara vaccinerad och gå inte på nyårsfester om du har symtom utan stanna då hemma.

Oron från Danmark

I Danmark stiger smittan kraftigt och Anders Tegnell säger att Danmark uppenbart ligger några veckor före Sverige med en besvärlig situation. På onsdagen rapporterade Danmark ett smittrekord med över 23 000 smittade på en dag.

Om Sverige kommer följa samma trend återstår att se, enligt Anders Tegnell.

– Det är alltid en fördel att utvecklingen kommer lite senare, säger han.

