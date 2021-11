Länder runtom i Europa upplever just nu en kraftig ökad smittspridning av coronaviruset. Det är något som fått flertalet regeringar att ta till nya åtgärder och restriktioner.

Redan den 11 november meddelade Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten vid en pressträff att man som svensk medborgare ska vara beredd att ändra sina planer för att resa utomlands.

På flera håll i Europa, bland annat Frankrike och Italien, är det nu nödvändigt att visa upp ett giltigt coronapass för att komma in på restauranger, barer eller andra offentliga platser.

Början av femte våg

Det är något som kan vara bra att ha i åtanke inför vintersemestern i Alperna, där sådana krav finns. Vid resor till Frankrike, Österrike och Italien krävs det även ett negativt covidtest, vaccinintyg eller friskhetsintyg.

Även Danmark har återinfört covidpass nyligen och i Nederländerna har en tre veckor lång lockdown införts i delar av landet.

Frankrike har samtidigt registrerat 20 365 nya fall av covidsmitta på torsdagen och landets hälsominister sa till franska tv-kanalen TF1 redan i förra veckan att landet är i begynnelsen av en femte coronavåg.

I Österrike stängde landets regering ner två regioner för dem som inte har vaccinerat sig.

Landet har haft en av de lägsta vaccinationsgraderna i Europa och under de senaste veckorna har landet även sett en kraftig smittoökning. Mellan onsdagen och torsdagen rapporterades 14 416 nya smittofall.

– Vi måste höja vaccinationsgraden, det är skamligt, sa Österrikes förbundskansler Alexander Schallenberg på söndagen.

Kräver hälsodeklaration för inresa

För att resa till Spanien krävs det att man fyller i en hälsodeklaration senast två dygn innan avresa.

Resenärer från Sverige och andra så kallade högriskländer kommer även behöva visa upp ett negativt covidtest, vaccinintyg eller friskhetsintyg vid ankomst.

Det råder även fortsatt krav på munskyddskrav inomhus i landet. Spanien har tillsammans med Portugal bland de högre vaccinationsgraderna i Europa. Antalet smittade ligger endast på 6 667 nya smittofall.

Samtidigt har Tyskland har under de senaste veckorna rapporterat in nya dagliga rekord. På onsdagen registrerades över 52 000 nya fall av covidsmitta, vilket är den högsta dygnssiffra sedan starten av pandemin, rapporterar The Guardian.

Landet ligger till skillnad från Spanien och Portugal långt efter med vaccineringen. Mindre än 70 procent av befolkningen har hittills vaccinerats med två sprutor.

Tvingas bo på särskilt hotell

Ett annat populärt resemål för svenskar är Thailand.

Landet har under stora delar av pandemin haft stängda gränsen för turister, men har nu åter öppnat för fullvaccinerade resenärer. På torsdagen registrerades 6 901 nya fall av covid-19.

Regeringen försöker trots delvis öppnade gränser att hantera rådande smittoläget genom att fortsatt upprätta kontroller vid gränserna. Vaccinerade kommer behöva bo en natt på ett speciellt hotell i väntan på ett PCR-test för att få ett så kallat ”Thailand Pass”.