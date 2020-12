Nu startar mellandagsrean – mot Anders Tegnells vilja

Under en presskonferens den 18 december uppmanade Folkhälsomyndigheten Sveriges handlare att ställa in mellandagsrean.

En rea som från början ägde rum just under mellandagarna men som numera smygstartar redan under juldagen – så även i år.

Svensk Handel: Ska genomföras på ett tryggt sätt

Svensk Handel anser att beskeden från Folkhälsomyndigheten har varit otydliga och svårtolkade – och har efter att ha samtalat med myndigheten bestämt sig för att inte avråda sina medlemmar från att genomföra den.

– Det är förstås jättetråkigt och här gäller det verkligen att vi alla i samhället ställer upp, kommenterade Anders Tegnell handlarnas beslut att genomföra rean till SVT Nyheter.

Dock så är Svensk Handels direktiv att mellandagsrea måste kunna genomföras utan trängsel och på ett tryggt sätt.

Svensk Handels direktiv om mellandagsrean Här är informationen som Svensk Handel kommunicerat till medlemmarna: Det är inte förbjudet att ha mellandagsrea men det måste ske på ett säkert och tryggt sätt. Det ska inte förekomma trängsel eller leda till risk för ökad trängsel. Handlaren har ett ansvar att kunna visa att lämpliga åtgärder vidtagits för att mellandagsrean kan se på ett säkert sätt. Om möjligt är rea i digitala försäljningskanaler att föredra framför fysisk butik. Källa: Svensk Handel Visa mer

Det återstår att se hur många kunder som lockas av mellandagsrean – men årets sista ryck i julhandeln blev en lugn tillställning i stora köpcenter som Mall of Scandinavia, där det dagen innan julafton fanns gott om utrymme för kunderna, och på Kungens kurva shoppingcenter, som nådde drygt hälften av maxantalet besökare.

Så jobbar köpcentret för trygghet: ”Inget krångel”

– Jag tror det är en blandning av en trend mot onlinehandel men framför allt tror jag att man tar det här ansvaret. Man har ställt in sig på ett annat julfirande i år, det är lugnare, mindre sällskap och man reser och handlar inte så mycket, sa Yvonne Arentoft, mötesplatschef vid Kungens kurva shoppingcenter, dagen innan julafton.

Hon berättade att köpcentret genomfört en rad åtgärder för att undvika trängsel. Maxantalet besökare per timme halverades till 2 000 i början av pandemin, och en väktare har till uppgift att i realtid följa att det efterlevs genom att övervaka alla ingångar.

I köpcentrets restauranger har bord stängts av och anpassats för att efterleva begränsningen om fyra gäster per bord.

– Jag tycker faktiskt att alla är väldigt ansvarsfulla. Jag blir väldigt glad när jag ser vilket ansvar alla tar för det här. Vi har avståndsmarkeringar i alla butiker och man följer dem. Det blir liksom inget krångel eller bråk och butikspersonal behöver inte jobba särskilt mycket med att be folk ta ansvar. Vi gör också utrop hela tiden, i butikerna och i centret, för att påminna besökare om vad som gäller, sa Yvonne Arentoft.

