Nu ökar smittan i Europa – Tegnell varnar: "Oroande"

Över 16 miljoner har bekräftats smittade av coronaviruset i världen – och fallen ökar. Virusspridningen har också börjat öka i flera europeiska länder, bland annat Spanien, Rumänien och Belgien.

– Det är oroande om den här trenden börjar nu, säger Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell på den myndighetsgemensamma presskonferensen.

Han säger att Folkhälsomyndigheten förutspått en ökning först framåt hösten.

Under tisdagen varnade Världshälsoorganisationen (WHO) att spridningen av coronaviruset inte verkar vara säsongsbetonad, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Om det stämmer ryggar viruset alltså inte tillbaka under sommartid. Samtidigt påpekar WHO:s talesperson Margaret Harris att flera av länderna som drabbats hårdast av covid-19 befinner sig mitt i olika årstider.

Munskyddsråd består

Sverige går mot strömmen, då antalet fall av bekräftat smittade fortsätter att minska här.

Anders Tegnell får en fråga på presskonferensen kring svenskarnas resande utomlands – eftersom smittspridningen i världen stiger.

– Vår bedömning är att det är så pass få personer som teoretiskt sett skulle komma hem med något, med tanke på att smittan är väldigt regional i många av de här länderna. Vår bedömning är att riskerna inte är jättehöga.

Flera länder i världen kräver att munskydd bärs i offentligheten. I Sverige råder ingen sådan rekommendation. Vad krävs för att den svenska linjen ska förändras?

– Det är väl i första hand någon form av fakta kring att de är effektiva, svarar Tegnell.

Han menar att Folkhälsomyndigheten fortsatt lutar sig mot forskning och att det där är oklart huruvida munskydden stoppar smittspridning. Det viktigaste för att hindra smitta är att stanna hemma om man är sjuk och att hålla avstånd till andra, fortsätter han.

”Sitt still i båten”

Det senaste dygnet har ytterligare två personer med bekräftad covid-19 rapporterats döda i Sverige. Totalt har därmed 5 702 smittade personer avlidit i landet, enligt Folkhälsomyndigheten. Sammanlagt har 79 494 personer bekräftats smittade, vilket är 99 fler än i måndags.

Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, säger att Sverige har en stor tillgänglig intensivvårdskapacitet.

– Det är viktigt att vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd, men det är också viktigt att man inte tvekar att söka sjukvård om man behöver det, betonar hon.

TT frågar om Folkhälsomyndigheten har planer på att ändra sina allmänna råd eller rekommendationer inför hösten.

– Just nu är det inför hösten att sitta lite still i båten, så att vi inte triggar igång någonting när många kommer tillbaka till sina arbetsplatser. Vi har inga planer på att ändra något på kort sikt, säger Anders Tegnell.

Johanna Sandwall: Så är beredskapen på IVA

Socialstyrelsens krisberedskapschef om läget på intensivvårdsavdelningarna.

LÄS MER: Länderna som vinner kampen mot smittan