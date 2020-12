Den nya, mer smittsamma, virusvarianten som först uppmärksammats i Storbritannien har spridit sig över flera länder. Japan, Kanada och flera europeiska länder, däribland Sverige och Norge, har nu upptäckt fall.

Norges smittskyddsdirektör Frode Forland är inte förvånad över att den nya varianten upptäckts i Norge.

– Det är väl inte så oväntat, man har sett det här i flera länder. De som testar mycket får svar. Vi har testat alla som har kommit tillbaka från Storbritannien under senaste veckorna, säger han.

Ingen av svenskarna registrerades

Under lördagen landade ett passagerarplan från Storbritannien på Arlanda, trots flygstopp. De 33 passagerarna släpptes in – 29 personer var svenska medborgare, vilka har rätt att komma in i landet, och övriga fyra tilläts resa vidare till Finland.

Gränspolisen kontaktade smittskyddet i Stockholm, som bedömde att det inte fanns grund för att sätta passagerarna i karantän.

Ingen registrerade vart de skulle, eller gav dem specifik information om hur de skulle agera.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har tidigare svarat på hur Sverige hanterar inresande från Storbritannien.

– Vi är angelägna om att man i stället åker hem och testar sig på hemorten så att man är inne i det system man har. Att testa sig på Arlanda skulle innebära att man får provsvar från människor som man inte riktigt vet var de har tagit vägen – alternativt att de ska sitta där, kanske i flera dygn, för att vänta på svaret.

Norge har valt en annan väg

I Norge har två fall med den nya virusvarianten uppmärksammats under söndagen. Frode Forland berättar att alla som passerar gränsen registreras, och alla som kommer från länder med hög smittspridning måste sitta i karantän. När någon kommer från ett sådant land meddelas personens hemkommun, som ansvarar för att hindra smittspridning.

– Det är väl lite enklare att spåra upp, än om man inte vet. Det är poängen. Man har ju en extra vakenhet tills man har fått kontroll på situationen. Man vet inte hur allvarligt det här kommer att bli.

I Sverige presenterades ett fall som insjuknat i den nya varianten på annandagen. Den personen hade flugit till Sverige från London, men någon smittspårning gjordes inte.

I Norge smittspårar man plan.

– Om det är så att man får reda på att någon fått covid som rest med flyg så smittspårar vi dem som suttit framför, bakom och bredvid personen, säger Frode Forland.

RÅD TILL SVENSKAR SOM REST FRÅN STORBRITANNIEN Här är Folkhälsomyndighetens råd till de som varit i Storbritannien och kommit till Sverige den 12 december eller senare: Stanna hemma Folkhälsomyndigheten vill att du som anländer till Sverige från Storbritannien stannar hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Myndigheten skriver: ”Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i samhället men du ska alltid följa de råd och rekommendationer som gäller för alla.” Undvik nära kontakter Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida: ”Om du av någon anledning inte har möjlighet att testa dig för covid-19 är det viktigt att du stannar hemma och undviker nära kontakter samt är noga med hygienen i minst 7 dagar efter din ankomst till Sverige.” Testa dig för covid-19 Folkhälsomyndigheten vill att du testar dig så fort som möjligt, och sen igen femte dagen efter att du lämnade Storbritannien. Om du testar positivt för covid-19 kommer du att bli kontaktad av vården för uppföljning. Det sker på olika sätt i olika regioner. Visa mer

Annika Linde kritisk: Brittiska resenärer borde ha smittspårats

